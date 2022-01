Sappiamo che la dieta chetogenica può aiutarci a perdere peso, ma numerosi studi suggeriscono che esistono altre ragioni per intraprendere questo percorso: aiuta a sconfiggere l’invecchiamento. Può avere alcuni benefici quando si tratta di mantenerci sani più a lungo. Uno studio ha suggerito che una dieta chetogenica a basso contenuto di carboidrati aumenta la durata della vita nei topi e ha migliorato la salute negli animali più anziani.

L’esposizione a lungo termine a una dieta chetogenica, alimentata a settimane alterne a partire dalla mezza età, riduce la mortalità di mezza età e preserva la memoria nei topi anziani. Un secondo studio ha affermato che non solo allunga la vita, ma mantiene la funzione motoria, la memoria e la massa muscolare.

Dieta chetogenica, il piano alimentare può aiutare contro l’invecchiamento

Ovviamente ciò va bene per gli animali, ma per quanto riguarda noi uomini? Secondo i ricercatori sembrerebbero esserci buone speranze che i chetoni funzionino anche su noi umani sull’invecchiamento. La buona notizia è che potremmo essere in grado di prevenire o invertire questi effetti con la dieta, mitigando l’impatto dell’invasione dell’ipometabolismo scambiando il glucosio con chetoni come carburante per i neuroni.

Questo tipo di diete giocano un ruolo importante nella riduzione delle placche amiloidi e può anche invertire la loro neurotossicità, con conseguente aumento della memoria. Potrebbero essere necessarie più ricerche per gli esperti per determinare completamente come la dieta cheto influenza il processo di invecchiamento o anti-invecchiamento a lungo termine, sembra certamente che possa avere alcuni effetti incredibilmente positivi.

Durante questo periodo, il nostro corpo sta passando dal fare affidamento principalmente sui carboidrati al tentativo di aumentare la produzione di chetoni dalla scomposizione del grasso per fornire l’energia principale. Potremmo avere la nebbia del cervello, problemi di concentrazione, sentirci eccessivamente stanchi e talvolta provare mal di testa. Di solito ci vogliono solo pochi giorni per passare, ma possiamo accelerare il processo provando il digiuno intermittente, rimanendo attivo con l’esercizio per aiutare a esaurire le riserve di carboidrati più velocemente e incorporando l’ olio di cocco nei nostri alimenti per aumentare i livelli di chetoni più velocemente per aiutare nel transizione.

Foto di zuzyusa da Pixabay