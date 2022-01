Quasi tutte le aziende automobilistiche si stanno affacciando e stanno offrendo mezzi elettrici, Tesla ha lanciato nel 2021 quasi un milione di auto. Tuttavia gli Stati Uniti hanno un problema; sono rimasti indietro nella produzione di litio, essenziale proprio per questa tipologia di automobili. Per alimentare tutti questi veicoli avremmo bisogno di moltissime batterie.

La crescita dei veicoli elettrici sarà responsabile di oltre il 90% della domanda di litio entro il 2030. Tuttavia il litio è anche nei nostri telefoni, computer, ceramiche, lubrificanti, prodotti farmaceutici ed è essenziale per l’accumulo di energia solare ed eolica. Ha la stessa importanza che ha il sangue nel nostro corpo; rimane il denominatore comune in tutte le tecnologie delle batterie, anche quelle che stiamo cercando ora per le batterie di prossima generazione. Quindi è davvero un elemento critico.

Stati Uniti, un grande problema per la produzione di litio

Questo minerale essenziale per la maggior parte delle batterie è stato denominato come “oro bianco” proprio per la sua importanza. Il suo prezzo è davvero alle stelle, in crescita del 280% dal 2021 e stabilire una fornitura di litio è diventata una nuova versione della sicurezza petrolifera. Ad oggi però gli Stati Uniti sono molto indietro rispetto la produzione di litio, solo l’1% del litio globale viene estratto e lavorato in questo paese.

Oltre l′80% del litio grezzo mondiale viene estratto in Australia, Cile e Cina. E la Cina controlla più della metà della lavorazione e raffinazione del litio nel mondo e ha tre quarti delle mega fabbriche di batterie agli ioni di litio nel mondo. Dobbiamo ricordare però che fino agli anni 90 gli Stati Uniti erano i primi nella produzione di questo minerale naturale. Quello che fa più preoccupare è se questo paese è in grado di produrre abbastanza prodotto per ciò che serve ad un buon rapporto qualità prezzo.

Lo scorso giugno, l’amministrazione ha pubblicato un progetto per avviare la produzione e la raffinazione del litio a livello nazionale, nonché la produzione di batterie, e ha fissato un obiettivo nazionale di vendita di veicoli elettrici del 50% entro il 2030. Lithium Americas progetta una miniera a cielo aperto a Thacker Pass, che si trova all’interno di un supervulcano estinto a circa 200 miglia a nord di Reno, in Nevada, ed è una delle più grandi riserve di litio negli Stati Uniti. Il sito gestirà sia l’estrazione mineraria che il raffinamento di il litio ed è in fase di autorizzazione finale.

