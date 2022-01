Instagram, il social che milioni di utenti utilizzano ogni giorno in maniera totalmente gratuita, sta per diventare a pagamento? In un certo senso sì. Pare, infatti, che Meta abbia deciso di aggiungere una nuova meccanica, quella degli abbonamenti. Molto presto, sarà possibile pagare delle sottoscrizioni per vedere contenuti esclusivi da influencer di ogni tipo. Di che si tratta? Scopriamolo insieme.

Seguendo la scia di tante altre aziende, come ad esempio OnlyFans, anche Instagram ha pensato di offrire la possibilità agli utenti di visionare contenuti speciali degli influencer a fronte del pagamento di un abbonamento. Il prezzo? Può variare dai 0.99 dollari mensili ai 99,99 dollari mensili. I test sono già stati avviati negli USA con i primi 10 influencer. Quali saranno i riscontri?

Instagram a pagamento, ma non per tutti

Utilizzatori incalliti di Instagram non disperate, il social continuerà ad essere gratuito per tutti nella versione “base”. La meccanica degli abbonamenti, infatti, non ha lo scopo di rimpiazzare il normale funzionamento del social, anzi, vuole aggiungere qualcosa in più. A detta di Instagram, lo scopo è quello di permettere a tutti gli influencer, soprattutto quelli emergenti, di poter ottenere dei ricavi mensili a fronte del rilascio di contenuti esclusivi in abbonamento. Di che tipo sono tali contenuti? Di tre tipi: storie per abbonati, live per abbonati e badge esclusivi. Il prezzo dell’abbonamento, appunto, può variare dai 0.99 dollari ai 99,99 dollari e a deciderlo è l’influencer stesso. Inoltre, Meta ha comunicato che non prenderà commissioni sui pagamenti almeno fino al 2023, quindi, tutti i ricavati andranno agli influencer.

Come già detto, la nuova meccanica è stata già implementata negli USA con il nome di “Subscriptions”. Al momento, gli influencer coinvolti sono solamente 10, ma presto saranno molti di più. Non ci vorrà molto tempo prima che la novità arrivi anche nel nostro paese. Sarete tra coloro inizieranno a pagare per vedere i contenuti su Instagram? Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.