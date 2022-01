I pesci non nuoteranno come hanno sempre fatto, ma saranno in grado di navigare in ambienti che non sono naturali per loro. La possibilità potrà realizzarsi anche nel caso di uccelli e mammiferi. La femminista Irina Dunn una volta disse che le donne hanno bisogno degli uomini come i pesci hanno bisogno di una bicicletta. È stato per confutare l’autore australiano che un gruppo di ricercatori della Ben-Gurion University nel Negev, in Israele, ha deciso di testare la capacità dei pesci di guidare il proprio veicolo.

Secondo un nuovo studio pubblicato su Behavioral Brain Research, gli scienziati sono riusciti a convincere un gruppo di pesci rossi a guidare un veicolo azionato da pesci. Il team ha creato un piccolo acquario dotato di telecamere e lo ha posizionato sulle ruote. Sono stati poi lasciati lì a gironzolare sei pesci rossi, uno alla volta.

Nei vari allenamenti di 30 minuti, gli scienziati hanno puntato il dispositivo verso un bersaglio visivo e premiato i pesci con del cibo ogni volta che vi arrivavano, registrando quanto tempo avevano impiegato e quanto lontano si erano spinti. I video di queste sessioni sono già diventati virali sull’account Twitter del coautore Ronen Segev, ma questo esperimento non è il primo a catturare le interazioni tra pesci e macchine. Tuttavia, il nuovo studio mette in evidenza la capacità delle specie di muoversi in ambienti innaturali. “Questi risultati dimostrano che i pesci rossi possono essere trasferiti in un ambiente terrestre completamente diverso e navigarlo con successo“, ha detto Segev sul social network.

I pesci sono stati anche in grado di evitare vicoli ciechi e imprecisioni durante i test. Lo studio mostra che tutti e sei i pesci sono migliorati nel tempo, il che suggerisce che i pesci rossi sono in grado di apprendere e migliorare la loro navigazione in ambienti a loro sconosciuti.

Lo scopo della ricerca

La ricerca si unisce così ad altre nel campo della “metodologia del trasferimento di dominio”, che valuta come le specie animali si adattano a un ambiente del quale non sono naturali.

Gli autori ipotizzano che il successo del pesce rosso potrebbe anche significare che mammiferi o uccelli hanno anche la capacità di navigare in ambienti sconosciuti, poiché condividono tutti formazioni simili nella regione dell’ippocampo (che controlla l’apprendimento e la memoria) del cervello.

Tuttavia, sono necessarie ulteriori indagini. “Sono necessari ulteriori studi per estendere queste conclusioni a scenari più complessi, come gli ambienti aperti terrestri. I risultati suggeriscono tuttavia che il modo in cui lo spazio è rappresentato nel cervello dei pesci e le strategie che utilizzano possono avere lo stesso successo in un ambiente terrestre come in un ambiente acquatico“, concludono gli autori.