Molti di noi vedendo magari un cartone animato o un documentario si saranno chiesti come facciano le balene a non soffocare e ad annegare quando si trovano nelle acqua profonde. Ebbene finora anche gli scienziati non sono stati in grado di sapere il perché, ma un nuovo studio potrebbe aver trovato la soluzione. La rivista Current Biology rivela che il segreto per inghiottire quantità colossali di acqua di mare senza annegare è un tappo orale che protegge le vie respiratorie mentre l’immensa quantità di cibo e acqua di mare scorre attraverso.

Al momento i ricercatori hanno scoperto questa struttura in 10 specie di balene, soprattutto nella balenottera azzurra. Nei precedenti studi la ricerca si fermava sui meccanismi di come questi mammiferi inghiottivano il loro cibo. Nessuno ha esaminato questo problema in seguito su come lo stanno ingoiando e su come tutto nel tratto respiratorio rimane al sicuro.

Balene, ecco come riescono a mangiare senza annegare

Il team ha studiato il tessuto di balena trovato in una stazione baleniera. Una volta aperta la bocca gli scienziati hanno scoperto un tappo abbastanza grande. Il modo di mangiare di queste specie viene chiamato affondo e questo processo può essere avvolte folle. La balenottera comune ad esempio per mangiare si tuffa per centinaia di metri. Mentre è in acqua farà almeno 4 affondi prima di riemergere. In ogni affondo, la balena accelera verso una zona di preda a circa tre metri al secondo con la bocca aperta e fagocita il volume della preda e dell’acqua che può essere grande quanto il suo stesso corpo.

Quindi una volta che ingoia il suo pasto spingerà fuori l’acqua del mare tramite i suoi fanfoni, fibre simili a spazzole nella zona dove dovrebbero esserci i denti. Il tappo orale entra in azione una volta che la maggior parte dell’acqua di mare è filtrata dalla bocca della balena. Si sposta all’indietro e verso l’alto, bloccando l’accesso al tratto respiratorio superiore che porta agli sfiatatoi. Il movimento molto probabilmente è innescato dalla deglutizione della balena.

In sostanza, il tappo orale protegge il sistema respiratorio superiore mentre il sacco cartilagineo protegge il sistema respiratorio inferiore, consentendo al cibo di sparare attraverso l’esofago fino allo stomaco. Questo tappo che impedisce al cibo di entrare assomiglia alla nostra ugola umana. In effetti sono analoghi in quanto la nostra ugola si solleva attraverso una contrazione muscolare che mantiene la nostra cavità nasale al sicuro. Una delle ragioni principali di questa somiglianza tra balene e umani sia la posizione della testa e del corpo.

Noi esseri umani hanno una testa e un collo distinti e il tratto digestivo inizia orizzontalmente e poi scende verticalmente, mentre le balene hanno il tratto digestivo orizzontale. Tuttavia entrambi condividiamo un’area chiamata faringe, dove il tratto respiratorio e quello digerente si incrociano. L’alimentazione con affondo è un modo straordinario di nutrirsi e non sarebbe possibile senza il tappo orale. Gli scienziati continueranno a controllare il sistema digestivo. La prossima domanda è come sono in grado di ingoiare così tanto cibo in un unico affondo, che si verifica in pochi secondi. Vuole capire i meccanismi della faringe e dell’esofago.

Foto di Three-shots da Pixabay