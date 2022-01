Ogni film catastrofico sembra iniziare con uno scienziato ignorato. Don’t Look Up non fa eccezione. Infatti, quel che conta è che le persone ignorino o neghino categoricamente le prove scientifiche. Leonardo Di Caprio e Jennifer Lawrence interpretano due astronomi cui si deve una scoperta letteralmente devastante e che cercano di persuadere il presidente ad agire per salvare l’umanità. È una satira che esplora il modo in cui individui, scienziati, media e politici rispondono a fatti scientifici che sono minacciosi e scomodi.

Il film è un’allegoria del cambiamento climatico, attraverso la quale si mostra come coloro che hanno il potere di fare qualcosa contro il riscaldamento globale evitano deliberatamente di agire e come coloro che hanno interessi acquisiti possono fuorviare il pubblico. Ma riflette anche la negazione della scienza in senso più ampio, compreso ciò che il mondo ha imparato con il Covid-19.

La differenza più importante tra la premessa del film e l’effettiva crisi imminente dell’umanità è che mentre gli individui possono essere impotenti contro una cometa, tutti possono agire in modo decisivo per smettere di alimentare il cambiamento climatico.

I miti che alimentano la negazione della scienza

Perchè le persone sono portate a negare la correttezza e le prove della scienza? Qui, qualche possibile spiegazione.

Mito n.1: non possiamo agire a meno che la scienza non sia giusta al 100%

La prima domanda che il presidente Orlean (Meryl Streep) pone agli scienziati dopo aver spiegato che una cometa è in rotta di collisione con la Terra è: “Allora, quante sono le probabilità?“. Dopo aver appreso che la certezza è del 99,78%, il capo di gabinetto del presidente risponde con sollievo: “Fantastico, non è al 100%!“. Mentre lo scienziato del governo Teddy Oglethorpe risponde: “Agli scienziati non piace mai dire il 100 percento“. Questa riluttanza a rivendicare la certezza al 100% è un punto di forza della scienza. Anche quando le prove puntano chiaramente in una direzione, gli scienziati continuano a esplorare per saperne di più. Allo stesso tempo, riconoscono prove schiaccianti e agiscono di conseguenza. L’evidenza schiacciante è che il clima della Terra sta cambiando e diventando pericolosa a causa delle attività umane, in particolare la combustione di combustibili fossili, ed è stato un fatto schiacciante per molti anni.

Mito n.2: è molto difficile per il pubblico accettare realtà inquietanti descritte dagli scienziati

Il titolo stesso, Don’t Look Up, ritrae questo presupposto psicologico e come alcuni politici lo usano convenientemente come scusa per l’inazione mentre promuovono i propri interessi. L’ansia è una risposta psicologica crescente e comprensibile al cambiamento climatico. La ricerca mostra che ci sono strategie che le persone possono utilizzare per affrontare efficacemente l’ansia climatica, come informarsi meglio e parlare del problema con gli altri. Ciò offre agli individui un modo per gestire l’ansia e allo stesso tempo adottare misure per ridurre il rischio.

Mito n.3: la tecnologia ci salverà, quindi non abbiamo bisogno di agire

Spesso, gli individui vogliono credere a un risultato che preferiscono, piuttosto che affrontare la realtà che si sa essere vera, una risposta che gli psicologi chiamano ragionamento motivato. Ad esempio, la convinzione che un’unica soluzione tecnologica come la cattura del carbonio risolverà la crisi climatica senza la necessità di cambiamenti nelle politiche, negli stili di vita e nelle pratiche può essere basata più sulla speranza che sulla realtà. La tecnologia può aiutare a ridurre il nostro impatto sul clima. Tuttavia, la ricerca suggerisce che è improbabile che i progressi avvengano abbastanza rapidamente. L’attesa di tali soluzioni distrae l’attenzione dai cambiamenti significativi necessari nel modo in cui lavoriamo, viviamo e giochiamo, ed è una forma di negazione scientifica.

Mito n.4: l’economia è più importante di ogni altra cosa, comprese le crisi imminenti previste dalla scienza

Agire per rallentare il cambiamento climatico sarà costoso, ma non agire comporta costi straordinari, in vite perse e proprietà. Quando le persone dicono che non possiamo agire perché l’azione è costosa, negano il costo dell’inazione.

Mito n.5: le nostre azioni dovrebbero sempre essere in linea con il nostro gruppo di identità sociale

In una società politicamente polarizzata, gli individui possono sentirsi spinti a prendere decisioni basate sulle convinzioni del loro gruppo sociale. Nel caso delle credenze sulla scienza, ciò può avere conseguenze disastrose, come abbiamo visto con la pandemia di Covid-19. I virus ignorano l’affiliazione politica, così come il cambiamento climatico. L’aumento delle temperature globali, il peggioramento delle tempeste e l’innalzamento del livello del mare colpiranno chiunque sia in pericolo, indipendentemente dal gruppo sociale di una persona.

Come combattere la negazione scientifica e il cambiamento climatico

Una cometa diretta verso la Terra può lasciare poco da fare agli individui, ma questo non è il caso del cambiamento climatico. Le persone possono modificare le proprie abitudini per ridurre le emissioni di carbonio e, soprattutto, fare pressione sui leader del governo, delle imprese e dell’industria affinché agiscano, come ridurre l’uso di combustibili fossili, convertire la produzione di energia in forme più pulite e modificare le pratiche agricole per ridurre le emissioni.