Dietro il sesto senso ci sono molte storie, leggende e fantasie. Di fatto ci sono alcuni aspetti del nostro corpo che ci fanno dire che effettivamente esiste altro oltre ai sensi conosciuti da tutti. La scienza sostanzialmente ci dice che si tratta dell’interocezione che si può spiegare come il senso legato allo stato interno del nostro organismo ovvero quello che se ascoltato ci aiuta a capire le condizioni dei nostri organi.

Diciamo che la sua corretta funzionalità è data per scontata mentre patologie che ne alterano l’equilibrio potrebbe risultare un problema. In ogni caso, l’interocezione non è importante solo per farci compiere azioni quasi di riflesso per salvaguardare il cuore, i polmoni e tutto il resto, ma anche la salute mentale. Secondo alcuni studi infatti aiuterebbe a tenere sotto controllo stati come la depressione e l’ansia.

L’interocezione: il sesto senso per il nostro equilibrio psicofisico

Apparentemente l’interocezione non è uguale tra uomini e donne. Secondo alcuni studi che si sono basati su alcuni esercizi particolari, come percepire il proprio battito cardiaco, ha visto gli uomini riuscire a cogliere meglio i segnali del corpo. Queste differenze aiutano anche a spiegare perché in media stati come l’ansia e la depressione sono più comuni nelle donne che nella rispettiva controparte.

Purtroppo la conoscenza generale in merito a questo sesto senso è molto povera e ci sono più domande che risposte, molte più domande. Anche la sola differenza tra i sessi è al momento impossibile da spiegare e si parla comunque di teorie visto l’assenza di prove concrete.