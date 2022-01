In questi giorni sta circolando su Telegram una nuova truffa che riguarda il mondo delle Cryptovalute. Questa volta si viene aggiunti su un gruppo Telegram denominato “9.UNISwap Una nuova generazione” dove sono presenti ad oggi più di 1000 membri di cui una decina sono bot o profili fake che effettuano domande per invogliare le persone ad iscriversi al progetto e depositare i loro soldi in USDT.

Sempre nel gruppo si legge “Siamo il team di UNISwap.☆ Siamo incaricati dalla società di promuovere una nuova generazione di mining di liquidità, ☆ che è un progetto di rendimento stabile e privo di rischi.☆ ☆Puoi aggiungere un team manager per saperne di più. @Letty8008“.

A questa truffa fa capo un certo contatto Telegram “UNISwap Letty” che promuove il progetto come sicuro e spinge gli utenti a bonificare un certo importo. Anche nel gruppo si nota immediatamente come i BOT presenti facciano domande molto “stupide” come “che fine fanno i miei soldi?”, “che bello oggi ho guadagnato 1000 €”, “i miei soldi sono arrivati”…

Logicamente per far cadere l’utente nel tranello gli importi guadagnati sono davvero considerevoli. Si parte da 1,6% giornalieri su somme che vanno dai 100 ai 10000 euro fino ad arrivare ad un 4,6% su somme oltre i 200000 euro.

Come Uniswap.bike svuota il vostro conto?

UNISwap Letty vi aiuterà passo passo ad aprire un account Coinbase dove dovrete depositare i vostri soldi per poi convertire circa 70 euro in ethereum mentre i restanti in USDT. Una volta effettuata questa procedura sarà necessario aprire un Wallet Coinbase dove depositare i vostri soldi per poi entrare nel pool di mining denominato Uniswap.bike. Subito inizierete a guadagnare 1,6% in USDT giornaliero. Abbiamo fatto una breve indagine e verificato che il dominino che è stato registrato solamente il “25/11/2021” e già qui qualcosa “puzza”.

Il grosso trucchetto è che con 1,6% giornaliero vi invoglieranno a versare sempre più soldi mettendovi fretta dicendo che i guadagni potrebbero essere sempre di meno man mano che aumenterà la potenza di mining.

Logicamente una volta accettato il pool di mining denominato Uniswap.bike il vostro conto Coinbase verrà collegato al loro pool dove offrirete tutta la vostra liquidità. E ora? Semplice… una volta raggiunta la liquidità che gli servirà attraverso un semplice trucchetto la gireranno su un loro conto svuotando tutta la liquidità di pool e rendendo impossibile per tutti gli utenti prelevare il proprio denaro dal wallet di Coinbase. Logicamente il tutto si regge anche perché utilizzando lo schema “Ponzi” si ha la possibilità di fornire gli interessi agli utenti presenti nel gruppo.

Siccome il DeFi è un trend in rapida crescita nel settore delle criptovalute è importante stare attenti a questo tipo di truffe perché rappresenta un terreno fertile che attira i criminali che nel 2021 hanno guadagnato bilioni di dollari da operazioni simili .

Se siete già caduti nella truffa vi consigliamo di rimuovere immediatamente tutti i vostri USDT dal wallet di Coinbase e trasferirli su un Wallet Sicuro.