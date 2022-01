Le slot machine sono tra le tipologie di gioco più apprezzate per gli amanti del gambling.

Regole facili da capire, alta giocabilità, grafica e sound accattivanti e probabilità di vincita alte sono le principali caratteristiche di questo gioco che nasce nel lontano 1895.

Da allora la storia delle slot machine è stata caratterizzata da un gran successo e veri e propri passi da gigante. Indubbiamente la tecnologia è stata incisiva, ma il mondo delle slot ha anche intercettato un fattore in più, in grado di rendere ancor più magnetico questo gioco: lo storytelling.

Storytelling: una vera e propria arte al servizio del gaming

Tecnicamente è la capacità di saper raccontare una storia, ma negli anni è diventata una vera e propria disciplina utilizzata in tutti i campi, specialmente in quello digital.

Lo storytelling è essenziale infatti per comunicare e soprattutto persuadere il pubblico nell’utilizzo di un prodotto o servizio. Lo storytelling comunica, affascina, scatena emozioni, punta al cuore delle persone.

Ma cosa c’entra tutto ciò con il mondo del gambling e delle slot, in particolare?

Storytelling e gambling: connubio perfetto

Ebbene, negli anni i settori del gaming e quello del gambling sono riusciti ad applicare lo storytelling in modi davvero ingegnosi per rendere il gioco più interessante e coinvolgente possibile.

E quale modo migliore per renderlo attrattivo, se non riproponendolo con un tema specifico?

L’applicazione di un “tema” a un gioco, lo rende al tempo stesso uguale ma diverso: le regole rimangono sempre le stesse ma a livello di grafica, sound e ambientazione cambia tutto, garantendo agli appassionati del genere scenari sempre diversi per ogni singola slot.

Slot machines: i temi più amati

Oggi le slot, online e non, sono caratterizzate dai temi più disparati, ma i più apprezzati sono quelli che rimandano ad ambientazioni classiche, come film cult, Far West e fantasy, oppure a pellicole o serie tv più in voga al momento.

Molto apprezzate ad esempio sono le slot a tema Marvel o Justice League, o quelle che rimandano a scenari post apocalittici, in pieno stile The Walking Dead.

Non solo film e serie TV hanno influenzato il gioco del gambling: le slot a tema libri infatti sono allo stesso modo molto apprezzate. Conosciute anche come book slots o slot libri, hanno saputo coniugare due mondi che sembrano non avere nulla in comune…ma d’altronde si sa, l’apparenza inganna!

Slot a tema frutta: il classico intramontabile

Nonostante ci siano tantissime varietà di slot, a volte è bello tornare alle origini. Forse non tutti sanno infatti che le slot a tema frutta, conosciute perlopiù come fruit machine, sono state le “apripista” in termini di personalizzazione del gioco. Ciliegie, angurie, prugne e altri frutti si alternano ai “7” lungo i rulli ormai da tantissimi anni, sin da quando le slot machine esistevano solamente in forma fisica e nei casinò.

Le fruit machine sono entrate di diritto nell’immaginario comune di tutti, ma il fatto che sia considerato il tema più “antico” non significa che sia passato di moda: moltissime slot di ultima generazione, online e non, lo utilizzano riscuotendo ancora oggi moltissimo successo. Prova lampante che i grandi classici non tramontano mai.

Insomma, che siano le vecchie slot a rulli analogici, con la classica leva da tirare, o che siano rulli digitali da azionare premendo un pulsante o toccando lo schermo del telefono, le slot machine continuano a far divertire milioni di giocatori in tutto il mondo e grazie alla grandissima varietà di temi a disposizione, sono tra i giochi da casinò più amati di sempre.

Slot film: quando la passione per il gioco incontra quella per il cinema

Le slot film, quelle che rimandano a pellicole cult, hanno il potere di coinvolgere il giocatore rievocando in lui l’ambientazione dei propri film preferiti. In circolazione ce ne sono davvero tanti: dai film che hanno fatto la storia del cinema a quelli d’animazione, passando per i più svariati generi.

Le nuove tecnologie inoltre rendono possibile un gioco ancor più immersivo con le slot cinema 3D: la grafica è nettamente superiore, rendendo addirittura possibile il confronto con i videogiochi, grazie ad animazioni ed effetti speciali altamente performanti.

Slot libri: dalle pagine ai…rulli

Può sembrare un binomio strano quello di accostare il mondo dei libri a quello del gambling. Forse è proprio questo pensiero che ha suscitato nei giocatori una curiosità così forte da rendere quelle delle slot libri alcune delle serie più fortunate nel mondo del gioco.

Le slot libri infatti si riconoscono a prima vista: il titolo lascia poco all’immaginazione, dal momento che le due prime parole sono “Book of”.

Letteralmente “Libro di”, queste slot si caratterizzano per avere come tema principale proprio un libro. I lati in comune tra gioco e libro? Ovviamente l’idea di svago e intrattenimento, e il crescente coinvolgimento.

E così, con il prezioso aiuto della tecnologia, è facile passare dalle pagine di un libro ai rulli di una slot, unendo due mondi apparentemente opposti.

Tra le slot machines targate “Book of” non si può non citare la serie più famosa: Book of Ra Deluxe.

La slot può benissimo essere considerata “la mamma” di tutte le altre book slots in circolazione. L’ambientazione catapulta il giocatore direttamente in Egitto, nei panni di un esploratore, tra piramidi, misteri da risolvere e tesori da scovare.

Le caratteristiche tecniche di gioco prevedono 5 rulli, 10 payline e una percentuale di vincita di oltre il 95%.

Slot a tema natura: relax e divertimento

Un’altra categoria di slot molto gettonate sono quelle a tema natura. Le ambientazioni bucoliche sono la caratteristica principale di questa tipologia che per suoni e grafica unisce al meglio relax, tranquillità e divertimento. Animali, fattorie e talvolta un pizzico di fantasy non mancano mai e sono i protagonisti che decreteranno la possibile vincita.