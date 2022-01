A chi non piace accumulare qualche soldo extra senza fare nessuno sforzo particolare? A partire da oggi, ciò è possibile utilizzando una semplice app che paga le persone per aver camminato. Ebbene sì, non è uno scherzo, la nuova app (nuova sul territorio italiano) WeWard vi paga a fronte dei passi che fate ogni giorno. Lo scopo? Quello di aiutare a combattere la sedentarietà.

Di origine francese, appena arrivata in Italia, l’app WeWard ha subito riscosso un grosso successo. Basta dare un occhio alle classifiche delle app più scaricate nell’ultimo periodo per rendersene conto. Ma come funziona esattamente il servizio? Quanto si guadagna e in quanto tempo? Scopriamo tutti i dettagli insieme.

WeWard: come funziona l’app che ti paga per camminare

Innanzitutto c’è da dire che non bisogna pagare nulla per utilizzare l’app. Basta, infatti, scaricarla sul proprio smartphone per iniziare ad usufruire dei suoi vantaggi. L’app conta tutti i passi che fate durante il giorno. Non c’è bisogno che questa sia aperta sul dispositivo, l’importante è che abbiate il telefono sempre con voi. Alla fine della giornata, l’unica cosa che dovrete fare è entrare e selezionare il tasto “convalida passi” per trasformarli in ricompense. Esistono 3 livelli in base ai passi giornalieri compiuti: Il primo è a 1500 passi e permette di guadagnare 1 Ward, il secondo a 3000 passi e permette di guadagnare 3 Ward, il terzo a 20000 passi e permette di guadagnare 25 Ward. É proprio grazie a questa valuta presente nell’app, il Ward, che è possibile riscattare premi di vario genere (sconti, coupon, soldi veri, azioni di beneficienza).

In termini di guadagno, è emerso che è possibile guadagnare dai 0,12 centesimi di euro in su, a seconda del livello, ogni 20000 passi fatti. Non si tratta di una grossa cifra, ma se consideriamo che è data praticamente per non fare nulla, solamente camminare, è più che allettante. Bisogna ricordare, inoltre, che camminare non è l’unico modo per accumulare Ward (invitare amici, rispondere a questionari, guardare pubblicità e altro ancora). Ad esempio, invitare un amico permette di guadagnare ben 0,50 centesimi. In questo modo, accumulare ricompense è ancora più veloce. Si tratta di una bella iniziativa che, senza dubbio, spronerà molta gente a condurre una vita meno sedentaria. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.