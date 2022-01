Molti la aspettano da tempo, la prima offerta Fibra di Iliad è finalmente arrivata. Presentata nella giornata di ieri, ha subito smosso tutti per le caratteristiche tipiche dell’operatore francese. La promo promette infatti una trasparenza e delle performance mai viste da nessun altro operatore ad un prezzo shock. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Iliad è noto in Italia per aver lanciato quella che viene definita “la rivoluzione”, ovvero il lancio di tariffe mobile dal contenuto generoso che valgono per sempre e non hanno nessun vincolo contrattuale. Anche per quanto riguarda la linea fissa, Iliad vuole fare qualcosa di analogo. Scopriamo in che modo.

Iliad Fibra fino a 5 Gbit/s a soli 15,99 per i già clienti

Andando contro gli operatori di telefonia fissa che rimodulano sempre le loro offerte e spesso non sono trasparenti nelle fatture, Iliad ha deciso di lanciare la sua prima offerta di Fibra fino a 5 Gbit al secondo in download e 700 Mbit al secondo in upload. Il prezzo mensile? Solo 15,99 euro se si è già clienti dell’operatore, altrimenti 23,99 euro. Ma non è tutto, inclusi nel prezzo, ci sono anche minuti illimitati verso tutti, il servizio di segreteria telefonica e, più importante di tutti, la Iliadbox in comodato d’uso (il router super performante e dal design compatto progettato da Iliad stessa).

Come già accennato, oltre che sul prezzo super, Iliad punta sulla trasparenza al 100%. La promo Fibra dell’operatore, infatti, manterrà lo stesso costo per tutta la durata contrattuale. Inoltre, non presenta vincoli di nessun tipo, gli utenti possono cambiare operatore quando vogliono. L’offerta Fibra è già disponibile all’attivazione, sia online che presso le 1500 SIMBOX sparse sul territorio italiano. Per ulteriori dettagli in merito, vi rimandiamo alla pagina ufficiale dell’operatore. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Iliad.it