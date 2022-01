Può capitare, e non è un’eventualità così tanto fuori dal comune, che le persone muoiono durante il rapporto sessuale o poco dopo aver compiuto l’atto in sé. Si tratta in generale dello 0,6% di tutte le morti accidentali in un anno, non troppo in sostanza, ma abbastanza per suscitare curiosità. Cos’è che causa tutto questo? Le ragioni possono essere molte come l’effettivo sforzo fisico o il banale uso di farmaci o addirittura droghe illegali.

Di fatto, per lo meno secondo uno studio specifico in Germania, la maggior parte delle morti durante il sesso sono causate da un infarto. Questo di fatto spiega la media dell’età dei morti, ovvero 59 anni e maschi. Ricerche meno approfondite hanno dato risultati simili anche in altri paesi. Detto questo, anche in età inferiori si verifica questo rischio.

Sesso pericoloso: quando l’organismo non regge

Se l’infarto del miocardio è la causa principale di morte durante il sesso, al secondo posto per numeri c’è la dissezione aortica ovvero uno strappo dell’arteria principale dell’organo in questione. A seguire ci sono tutte delle patologie legate al cuore come le cardiomiopatie o canalopatie. Proprie i problemi al tessuto muscolare del cuore sono la causa principale della morte tra i più giovani, perlomeno secondo le nuove analisi.

Quello che si evince da tutto questo è che anche se non si praticano attività sportive, una visita dal cardiologo è sempre indicata in quanto sono diverse le situazioni in cui il cuore può non reggere. Si parla di sesso in generale, ma vale anche per momenti particolarmente stressanti.