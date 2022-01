Diete equilibrate e nutrienti sono una parte essenziale di uno stile di vita sano. Numerosi studiosi hanno suggerito che riguardo a questo tema molti sono i fattori che possono influenzare le nostre scelte dietetiche, inclusi gli ambienti alimentari e fattori socioeconomici e comportamentali. Uno studio recente sta cercando di esaminare al meglio questi fattori, soprattutto quelli ambientali che potrebbero influenzare le nostre scelte dietetiche.

I ricercatori dichiarano che questi fattori hanno diversi livelli d’influenza tra le diverse sezioni della popolazione. Come già sappiamo una dieta sana è fondamentale per una buona salute e mentre sempre più esperti sono alla ricerca di nuove diete e soprattutto efficaci è bene soffermarci su diversi componenti generali per una dieta sana.

Dieta, un legame tra ambiente e alimentazione sana

Secondo l’OMS un piano alimentare sano dovrebbe contenere almeno cinque porzioni di frutta e verdura al giorno; legumi, noci e cereali integrali; quantità limitate di grasso e di zuccheri. Ovviamente ognuno di noi avrà esigenze alimentari diverse quindi è bene consultare un medico per estrarre un piano alimentare adeguato. Inoltre le diete sane hanno enormi benefici e riducono il rischio di malattie croniche, come diabete di tipo 2 e malattie cardiache.

Gli scienziati stanno in modo costante cercando di capire quali fattori influenzano le nostre scelte alimentari e se è possibile influenzare a sua volta questi fattori per orientare le scelte delle persone verso scelte migliori. Lo studio delle diete è impegnativo e spesso limitato a campioni di piccole dimensioni, luoghi singoli e dal ricordo delle persone di ciò che hanno mangiato. Tra i possibili fattori possiamo trovare i background e gli stili di vita di ogni persona. I fattori ambientali influenzano anche la dieta delle persone, compreso il loro accesso a opzioni alimentari sane o malsane. Lo studio ha cercato di esaminare come i seguenti fattori hanno influenzato il peso delle persone, il loro consumo di frutta e verdura e il consumo di fast food e bibite.

Questo studio sfrutta il fatto che molte persone prendono appunti dettagliati sulla loro dieta attraverso le app per smartphone. Hanno studiato 2,3 miliardi di registri alimentari per smartphone e hanno dimostrato che questi dati possono essere utilizzati per studiare la dieta in tutta la popolazione. i livelli di istruzione superiore, un maggiore accesso ai negozi di alimentari e un accesso ridotto ai fast food avevano associazioni con un maggiore apporto di frutta e verdura, una minore assunzione di bibite gassate e fast food e una minore prevalenza di obesità e sovrappeso.

Alcuni fattori influenzano le nostre scelte alimentari

Successivamente gli scienziati hanno confrontato questi fattori con l’impatto che potrebbero avere tra le diverse popolazioni e diverse etnie. Livelli di reddito più elevati erano associati a un minor consumo di frutta e verdura, maggiore obesità e maggiore consumo di fast food tra le popolazioni nere. Inoltre i livelli di istruzione superiore e un maggiore accesso ai negozi di alimentari avevano associazioni con un maggiore consumo di frutta e verdura.

Al contrario, livelli di reddito più elevati tra le popolazioni ispaniche hanno portato a un maggiore consumo di frutta e verdura. Le associazioni erano più deboli tra le popolazioni bianche. L’istruzione superiore ha legami con un maggiore consumo di frutta e verdura e livelli più bassi di obesità. Nel complesso, lo studio indica che il miglioramento dell’accesso delle persone al cibo e l’aumento dell’istruzione possono aiutare le persone a fare scelte alimentari più sane. Tuttavia il focus degli interventi e il piano potrebbero dover cambiare in specifiche sotto popolazioni.

Foto di Darkmoon_Art da Pixabay