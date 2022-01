La Dottoressa Martina Paglia, la psicologa imprenditrice che ha fondato The Italian Psychology Clinic, lancia Psicologo 4U, una web app per trovare lo psicologo a prezzi accessibili.

Durante l’emergenza Covid-19 la richiesta di psicologia è cresciuta del 40%. Il Covid-19 ha messo a dura prova la salute mentale degli italiani. Con l’arrivo della pandemia, secondo il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi la richiesta di sostegno psicologico in Italia è aumentata del 40%. Sono i numeri di un’emergenza sanitaria che non è stata considerata dalle istituzioni con la dignità che merita. Infatti, oggi la salute mentale in Italia riceve solo il 3% del finanziamento del servizio sanitario nazionale. Paesi come la Francia, la Germania e il Regno Unito raggiungono il 7, 8 e 8.5%.

A risolvere questo problema ci ha pensato la dottoressa Martina Paglia. La psicologa imprenditrice, reduce dalla sua esperienza pluriennale di attività clinica e imprenditoriale a Londra, si è cimentata in una nuova sfida: rendere normale andare dallo psicologo e creare una psicologia accessibile anche in Italia. “Ho lavorato per anni a Londra e aiutato centinaia di persone attraverso il servizio pubblico, che non avrebbero mai potuto rivolgersi a me privatamente. Di fatto oggi lo psicologo in Italia è un privilegio, costando in media 80€ a settimana per un periodo di tempo spesso considerevole. Io credo che la salute mentale sia un diritto di tutti, non un privilegio di chi se lo può permettere. Psicologo 4U nasce per rispondere a questa esigenza”.

Psicologo 4U è un servizio di psicologia online. La letteratura internazionale sostiene da tempo che la psicoterapia online è efficace tanto quanto la terapia presenziale. Infatti, nel Regno Unito e negli Stati Uniti i servizi di psicologia online esistono dai primi anni 2000. Il lockdown ha velocizzato l’uso del digitale in Italia e questo ha reso possibile mettere in pratica l’idea di un progetto che la fondatrice di Psicologo 4U aveva maturato anni fa.

“La prima difficoltà di una persona che vive una difficoltà di salute mentale è prendere consapevolezza, decidere di andare oltre lo stigma e iniziare un percorso di psicoterapia. Con un servizio online che ti sostiene step by step è più semplice trovare il coraggio di cercare uno psicologo. Non bisogna nemmeno telefonare, prenoti tutto online e le sedute le fai nel comfort di casa tua“, dice la dottoressa Martina di Psicologo 4U. Tutto questo rende il servizio accessibile ed inclusivo.

Ma come fare a scegliere lo psicologo giusto? Psicologo 4U ha sviluppato un sistema di matching all’avanguardia che abbina gli utenti in tempo reale ad una lista di psicologi adatti alle loro esigenze e preferenze. “Non tutti gli psicologi lavorano allo stesso modo e trattano tutti i problemi di salute mentale. Per garantire il successo di una terapia, è innanzitutto fondamentale lavorare con lo psicologo giusto per i propri bisogni specifici. Al tempo stesso, la ricerca dimostra che la variabile più importante per il successo di una terapia è la relazione terapeutica. Volevo dunque rendere possibile la scelta del terapeuta, anziché assegnarne uno d’ufficio. Per questo motivo, il nostro algoritmo abbina gli utenti in tempo reale ad una lista di psicologi consigliati, rendendo possibile la prenotazione di una sessione anche in giornata in meno di 5 minuti”.

Il costo delle sedute è super contenuto. Psicologo 4U costa solo 40€ per le sessioni individuali per adulti e adolescenti, e 50€ per le sessioni di coppia. Vale a dire, il 50% in meno della psicoterapia privata.

Ma come abbatte il costo della psicoterapia un servizio che vanta di avere i migliori psicologi online? “Gli psicologi lavorano con noi principalmente per quattro motivi. Innanzitutto, riempiono l’agenda, e quindi pur prendendo meno all’ora guadagnano di più al mese. Poi noi togliamo i costi del marketing, della supervisione e dell’affitto dello studio. Inoltre, offriamo opportunità formative continue attraverso intervisioni e training gratuiti. Infine, i nostri psicologi credono nella missione di rendere la psicoterapia accessibile”. Alla base di tutto per la dottoressa Martina Paglia c’è la voglia di fare davvero qualcosa di speciale che abbia un forte impatto sociale.

Il servizio si rivolge anche agli italiani all’estero. La web app consente agli utenti di vedere gli appuntamenti disponibili in tempo reale secondo il loro fuso orario e questo rende facile l’accesso al servizio da parte di chi vive all’estero. “Gli italiani all’estero sono più vulnerabili a sviluppare problemi di salute mentale. Manca la rete di supporto, e le sfide della vita da expat sono molteplici. Io stessa lo so bene. Abbiamo pazienti italiani all’estero residenti in Europa, Stati Uniti, Canada, Brasile, Messico, Nuova Zelanda, Australia, Cina, Giappone, Corea del Sud, Emirati Arabi, Sud Africa, Egitto. Poterli raggiungere ovunque si trovino nel mondo e supportarli direttamente nelle loro case è una gioia incredibile per me”.

Ma come nasce l’idea di fare l’imprenditrice? “Molti anni fa, un uomo saggio mi disse che la sociologia è una scienza più utile della psicologia poiché ha un impatto sociale più ampio. In parte è vero, io da sola come psicologa posso lavorare direttamente con un numero di persone limitato. Da quel giorno ho maturato l’idea di voler rendere la psicologia a forte impatto sociale, e Psicologo 4U mi consente di aiutare indirettamente tantissime persone, grazie ai nostri bravissimi psicologi. A 10 mesi dal lancio del servizio abbiamo già aiutato più di 1500 pazienti ed erogato più di 10000 sedute di terapia”.

La grande passione della fondatrice di voler raggiungere e aiutare quante più persone possibili è dunque alla base di risultati concreti e sorprendenti, per un servizio ad oggi interamente autofinanziato: “Abbiamo ricevuto varie offerte da parte di investitori esterni che abbiamo declinato per non inquinare il lavoro clinico da interessi esclusivamente economici. Non escludo a priori la possibilità di un investimento, se dovesse servire quando ci troveremo in una fase dell’attività più matura e avremo dimostrato ampiamente che il nostro modello funziona così com’è e non ha bisogno di modifiche che snaturano la terapia psicologica”.