Non tutto il grasso che abbiamo sul nostro corpo è uguale. Esiste un tipo di grasso, situato soprattutto intorno all’addome, chiamato “viscerale” ed è definito il grasso più dannoso. Proprio perché il grasso si deposita intorno ai nostri organi, portando a un elevato rischio di malattie. Con il passare del tempo e l’avanzare con l’età il rischio di aumentare il grasso viscerale è più facile.

La buona notizia è che se vogliamo ridurre i livelli di questo tipo di grasso ci basterà fare esercizio fisico quotidianamente e cambiare alcune abitudini alimentari nella nostra dieta. Scopriamo insieme quali sono queste abitudini alimentari a cui è bene fare attenzione se vogliamo ridurre il grasso addominale.

Evitare gli zuccheri in eccesso

Secondo molti esperti evitare gli alimenti che hanno zucchero aggiunto, come ad esempio bevande zuccherate, è uno dei modi migliori per perdere il grasso indesiderato., soprattutto con l’età. Gli studi dimostrano che lo zucchero in eccesso porta il grasso proprio a depositarsi sull’addome. Un ulteriore studio ha suggerito che bere in modo continuo bevande zuccherate porta ad un aumento del grasso addominale negli adulti.

2. Tenere traccia delle calorie

Un altro consiglio utile per ridurre il grasso addominale è quello di tener traccia delle calorie che assumiamo. Anche se può sembrare un metodo un po’ diffidente, gli esperti lo raccomandano in quanto è importante capire tutto quello che assumiamo. Questo rende più facile indicare i pasti e i giorni in cui le nostre calorie sono troppo alte, il che contribuisce all’accumulo di grasso in eccesso.

3. Utilizzare cereali integrali

Una nuova abitudine alimentare è quella di evitare e sostituire il pane bianco e i carboidrati con i cereali integrali. Assumere proprio quest’ultimi è associato a un rischio minore di grasso viscerale in eccesso. Gli esperti suggeriscono di assumere pane integrale, quinoa, cereali e pasta integrale.

4. Consumare la maggior parte delle calorie prima di cena

Un altro consiglio è quello di cercare di consumare la maggior parte delle calorie durante le ore serali, magari prima di cena. Il nostro corpo elabora il cibo più facilmente all’inizio della giornata perché è allora che l’insulina è più efficace, che è l’ormone che sposta il glucosio prodotto dalla digestione nelle cellule per utilizzarle come energia. mMan mano che l’insulina diventa sempre più lenta con il passare della giornata, mangiare pesantemente alla fine della giornata aumenta le possibilità di immagazzinare ciò che mangiamo come grasso nella zona addominale.

