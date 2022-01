Sempre più spesso negli ultimi anni si sente parlare di magliette stampate online. Sul web, effettivamente, sono nati tantissimi servizi che offrono la possibilità di personalizzare e di ricevere il tutto comodamente a casa nel giro di pochi giorni.

Le t-shirt personalizzate d’altronde possono essere un bellissimo regalo da fare ad un proprio caro per festeggiare il compleanno. Utilizzando una semplice fotografia si possono creare un po’ di magliette da regalare agli invitati alla festa. Un modo scherzoso per ricordare un giorno particolare. Un addio al celibato o al nubilato, il compleanno dei propri figli oppure una gita tra amici. Ma oltre ad essere un’idea geniale per la vita privata la maglietta personalizzata può essere molto utile anche a chi ha un’attività commerciale. Sono tanti i brand che regalano magliette ai propri clienti con il loro logo oppure tante attività decidono di crearne una da consegnare a tutto lo staff in modo da permettere di avere una divisa che li possa distinguere dalla clientela.

Dopo aver visto alcune idee sul loro utilizzo proviamo a capire come si può creare una maglietta personalizzata direttamente online.

Quali sono gli step per poter realizzare delle magliette personalizzate da stampare online?

In primo luogo dovrai scegliere il sito per le magliette stampate. Sul web ne sono presenti in grandissima quantità per cui avrai una vasta scelta. Successivamente ti sarà chiesto di procedere con la scelta del modello della maglietta da stampare, la taglia e se questa sarà necessaria in versione da uomo oppure da donna.

Sceglierai poi dove la grafica sarà applicata, se sul fronte, sul retro oppure da entrambi i lati della maglietta. Solitamente il costo sarà ridotto qualora si ordinasse in quantità elevata, per cui consigliamo sempre, qualora servissero, di comprarne in quantità maggiore al primo ordine, in modo tale da ottenere un notevole risparmio sul totale.

Come si può effettuare la personalizzazione delle magliette da stampare online?

Effettuare la personalizzazione delle magliette personalizzate da stampare online non è molto complessa e può essere eseguita secondo differenti modalità. Quando l’ordine viene effettuato da persone non particolarmente esperte di grafica ci si affida solitamente al simulatore che è presente su qualsiasi sito web, in modo tale da poter creare la stampa direttamente su un modello virtuale di maglietta.

La personalizzazione potrà anche essere fatta in autonomia sui propri strumenti grafici e inviata all’azienda, tuttavia ciò è solito nel caso in cui le agenzie grafiche inviassero in stampa le magliette. In alternativa, per tale servizio, dovrai nella maggior parte dei casi pagare il supplemento per l’assistenza grafica che dovrà trasformare la tua personalizzazione in modo tale da essere pronta per la stampa.

Si può ottenere assistenza grafica quando occorrono delle magliette personalizzate da stampare online?

Per quanto concerne l’assistenza grafica, ciò dipende sempre dal sito web al quale ci si affida per poter ottenere la stampa delle magliette. Solitamente quando si tratta di progetti più corposi che includono un ordine particolarmente cospicuo, l’assistenza grafica è inclusa nel prezzo, poichè in questo modo si potrà avere supporto sull’intera personalizzazione.

In altri casi solitamente bisognerà versare un piccolo contributo per poter parlare con un esperto grafico del sito e ottenere anche dei rendering più veritieri di quella che sarà la personalizzazione. Consigliamo questa tipologia di servizio nel caso in cui foste alle prime armi con i servizi di grafica, proprio per evitare di incorrere in degli errori che dovrebbero essere risolti con una nuova stampa.

Come abbiamo visto è piuttosto semplice creare le proprie magliette personalizzate. Importante è avere le idee chiare ed affidarsi ad un servizio molto conosciuto in modo da essere sicuri di ricevere a casa un prodotto di qualità.