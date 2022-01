JustSpeed è il nuovo brand del Gruppo Linkem SpA, operante nell’universo della banda larga senza fili, che offre delle soluzioni estremamente interessanti per soggetti privati. Infatti, attraverso la Fibra FTTH, il marchio JustSpeed può garantire una connessione ultraveloce con cavo in fibra che arriva fino alle case dei clienti. La tecnologia FTTH consente una velocità di 2,5 Gigabit al secondo in fase di download e di 300 Megabit al secondo in fase di upload. Si tratta della tecnologia più performante attualmente disponibile in quanto permette di sfruttare in toto le potenzialità della Rete, con una velocità di navigazione stabile. JustSpeed è un servizio in continua espansione che si è da subito presentato sul mercato con un’offerta estremamente competitiva in un Paese dove l’espansione della banda larga continua in maniera spedita.

JustSpeed: non si ferma la sua evoluzione

Il giudizio degli utenti sembra particolarmente positivo. Sono numerose le recensioni con valutazioni soddisfacenti sul servizio offerto da JustSpeed e riguardano prevalentemente la semplicità e la trasparenza dell’offerta. Parliamo di un servizio in continua evoluzione che ha come obiettivo quello di raggiungere un numero sempre maggiore di Comuni italiani. Nel corso del 2021 JustSpeed ha raggiunto 2100 Comuni sul territorio nazionale ed entro i primi mesi del 2022 mira a raggiungere l’obiettivo di 2500 località coperte. Ma come scoprire se una zona ha la copertura necessaria per usufruire del servizio? Anche in questo caso la parola d’ordine è semplicità. Per scoprire se è possibile sfruttare l’offerta JustSpeed basta consultare il sito JustSpeed.it e inserire i propri dati. Nel caso in cui l’area esaminata non fosse ancora coperta dalla fibra ultraveloce di JustSpeed si può selezionare la voce “Avvisami” in modo da essere contattati una volta che la copertura sarà stata ampliata.

Internet ultraveloce a casa: l’offerta di JustSpeed

Il costo dell’abbonamento con JustSpeed è di 29,90 euro al mese, con la possibilità di usufruire di uno sconto per i primi sei mesi, con il prezzo che rimarrà bloccato a 19,90 euro. Sottoscrivendo l’abbonamento il cliente riceverà in comodato d’uso il modem Speed Box ed, incluso nel prezzo, potrà usufruire anche dell’attivazione del servizio e dell’assistenza gratuita 7 giorni su 7,che potrà essere consultata in caso di necessità per l’attivazione stessa o nella fruizione del servizio. Tutto questo alla tariffa promozionale iniziale di 19,90 euro al mese per i primi sei mesi e, successivamente, a 29,90 euro al mese Iva inclusa. Tramite l’attivazione dell’abbonamento al servizio di JustSpeed il cliente avrà accesso alla velocità massima garantita dalla Fibra FTTH, ossia 2,5 Gigabit al secondo in fase di download e di 300 Megabit al secondo in fase di upload.

L’installazione del modem verrà effettuata da un tecnico specializzato

JustSpeed: le opinioni degli utenti

JustSpeed si è presentato sul mercato con una proposta estremamente interessante, rivolta in particolare ad un pubblico esigente, che vuole beneficiare di una connessione ultraveloce.

