Anker Soundcore Liberty 3 Pro sono auricolari senza fili, o meglio definiti true wireless in-ear, dalle prestazioni davvero eccellenti, commercializzati nel periodo ad un prezzo di listino di 149 euro direttamente su Amazon. Riusciranno a convincere? scopriamolo nella recensione completa.

Estetica e design

L’attenzione al dettaglio ed al design lo si nota già dalla confezione, con apertura a libro ed effetto wow del prodotto inserito al suo interno. In dotazione sono disponibili 4 gommini dalle taglie differenti; la custodia ha forma di saponetta, con dimensioni relativamente ridotte, 71 x 55 x 18 millimetri, e peso di 44 grammi. E’ facilmente trasportabile nella tasca dei pantaloni, o in un taschino della camicia, senza appesantire più di tanto. Il rivestimento gommato è bello alla vista ed al tatto, ingentilisce il prodotto, sebbene si sporchi molto facilmente, ed è complesso poi pulirlo (trattiene molto le impronte). Sulla superficie trova posto una sola porta USB type-C per la ricarica, segnalando la compatibilità con la ricarica wireless (compatibile Qi e quick charge).

L’apertura a scorrimento può essere facilmente eseguita con una sola mano, è abbastanza salda e senza scricchiolii particolari. Bisogna solamente prestare attenzione al corretto posizionamento degli auricolari, se non a filo impediscono la chiusura. Questi si agganciano magneticamente, sono anch’essi abbastanza saldi, e non si spostano durante il trasporto.

Le cuffiette sono completamente in-ear con forma leggermente ovale, in particolare raggiungono 17,5 x 28,2 x 27 millimetri e 5,9 grammi l’uno. Sono realizzate interamente in plastica, con driver in metallo per una maggiore eleganza. Non sono particolarmente invasive, non penetrano troppo nell’orecchio una volta indossate, e la presenza della comoda aletta superiore, facilita l’aggancio. Dobbiamo ammettere essere tra le più comode mai provate, in quanto il posizionamento è saldo anche per l’attività fisica, e non essendo troppo invasive, non arrecano particolare fastidio nel corso dell’utilizzo.

Il sistema di controllo a sfioramento, quindi senza pulsante fisico, è convincente, data la presenza di un’area di sensibilità in grado di recepire rapidamente il tocco, e che non richiede troppe combinazioni. I comandi di base, infatti, prevedono 1/2 tocchi o il mantenimento della pressione. A completare le funzioni, una piccola coccola, è infatti presente il sensore di prossimità che bloccherà la riproduzione nel momento in cui le Anker Soundcore Liberty 3 Pro verranno rimosse, senza dimenticarsi della certificazione IPX4.

Qualità audio, microfoni e autonomia

All’interno del prodotto troviamo un doppio driver coassiale da 10,6 millimetri, con potenza massima più che sufficiente, e volume in grado di sovrastare alla perfezione la rumorosità dell’ambiente circostante. Le frequenze migliori sono i bassi, stupiscono per la presenza (cosa rara in un prodotto di questo tipo), un bilanciamento perfetto e mai invasivi, con dettaglio e nitidezza di alto livello. Complessivamente il suono appare pulito, con quasi la possibilità di riconoscere i vari strumenti musicali, mentre le voci femminili non stridono e non gracchiano, segnale che anche le frequenze elevate sono supportate molto bene dal prodotto.

Data la presenza di 6 microfoni sull’intera superficie, non potevamo aspettarci una qualità altrettanto elevata nelle chiamate. Dall’altro lato del telefono ci hanno sempre sentiti alla perfezione, chiaramente l’isolamento acustico non è eccellente, però nel complesso possiamo ritenerle ottime anche in chiamata.

Per ultimo parliamo dell’ANC, o cancellazione attiva del rumore; partendo da un eccellente isolamento passivo, non possiamo che restare soddisfatti dell’ottimo risultato raggiunto, anche utilizzandole ad esempio su un treno, lo sferragliare si è sentito davvero pochissimo, senza creare rumore di sottofondo. E’ presente anche la modalità trasparenza, senza trascurare l’ANC adattivo, pronto ad adattare la cancellazione, dipendentemente da quanto rumore i microfoni catturano all’esterno. Una funzionalità premium ben realizzata, che porta ad una esecuzione non sempre perfetta, ma comunque da segnalare.

L’accoppiamento avviene tramite bluetooth 5.2, sono perfettamente compatibili con un qualsiasi smartphone; ottima l’applicazione ufficiale, che permette di equalizzare il suono, personalizzare i comandi, adattare la riproduzione al proprio padiglione auricolare e simili, tutto con una interfaccia pulita e sicuramente bella da vedere.

L’autonomia è in linea con le aspettative per un prodotto di questo tipo, tutto dipende da quanto ANC utilizziamo e dal volume impostato, in media comunque le si potranno utilizzare per circa 6/7 ore, prima di doverle posizionare nella custodia di ricarica, la quale garantisce 4/5 cicli, per un totale quindi di 25/30 ore.

Anker Soundcore Liberty 3 Pro: conclusioni

In conclusione le Anker Soundcore Liberty 3 Pro sono un prodotto davvero eccellente, il prezzo di acquisto è elevato, data la richiesta di 149 euro su Amazon, tuttavia lo riteniamo più che adeguato per i tantissimi punti a favore. In primis la qualità audio, nonché la presenza di un ottimo ANC (anche adattivo), una applicazione ufficiale che permette di personalizzarle, materiali di alta qualità, autonomia più che sufficiente ed ergonomia di altissimo livello.