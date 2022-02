I mesi invernali rappresentano una minaccia per la nostra salute: il clima più freddo, le ore di luce ridotte, gli impegni lavorativi e, indubbiamente, lo stress derivante dall’attuale allerta sanitaria possono metterci a dura prova. Quindi durante l’inverno siamo tutti un po’ letargici, ma grazie a una nuova ricerca sappiamo che esistono alcuni alimenti che possono aiutare a ringiovanire sia il nostro corpo e il nostro cervello.

Questo cibo può aiutarci a dare maggiore energia al nostro corpo. Una psichiatra nutrizionale Dr Uma Naidoo ha elencato su Instagram tutti i cibi che alimentano il nostro corpo e il nostro cervello. Se cerchiamo di combattere questo stato di letargia e affaticamento, i cibi ricchi di antiossidanti possono migliorare la lucidità e affaticamento.

Salute di corpo e mente, in inverno questi alimenti aiutano a mantenerla

Quest’ultimi includono cioccolato fondente, frutti di bosco e diversi tipi di agrumi. Anche gli alimenti ricchi di grassi Omega 3 sono ottimi per le funzioni cerebrali. Questi acidi grassi costituiscono la maggior parte del peso secco del cervello. Gli alimenti ricchi di acidi grassi Omega-3 sono noci, avocado e frutti di mare. Scopriamo insieme e più nel dettaglio quali sono gli alimenti per una buona salute generale.

Avocado

Questo frutto è un’ottima fonte di luteina che può influenzare in maniera positiva le funzioni cerebrali. Possiamo aggiungerlo alla nostra dieta sottoforma di frullati, spalmato sul pane e come guacamole, ecc.

2. Frutti di bosco

Questi piccoli grandi frutti sembrerebbero agire come veri e propri addetti alle pulizie del nostro cervello ripulendolo dalle proteine tossiche all’origine della perdita di memoria e di altre forme d’invecchiamento cerebrale. Inoltre migliorano le prestazioni mentali aumentando il flusso sanguigno nel cervello.

3. Cioccolato fondente

Uno spuntino preferito da molti e facilmente conservabile, il cioccolato fondente può ridurre l’affaticamento mentale, migliorare il flusso sanguigno al cervello e aumentare la memoria. Mangiamone un boccone ogni volta che sentiamo di perdere la concentrazione.

4. Uova e verdure verdi

Ritenute come multivitaminici naturali, le uova sono un alimento davvero versatile. Aiutano con la funzione cerebrale, la coordinazione e la memoria. Le verdure verdi promuovono una migliore funzione cerebrale e una salute generale. Verdure come peperoni, cavolfiori, fagiolini, broccoli e verdure come spinaci e lattuga contengono sostanze nutritive essenziali, fibre e proteine ​​per ottimizzare la funzione del cervello.

5. Barbabietole e frutti di mare

Molto spesso questa verdura è sottovalutata come spuntino. È un alimento ricco di ossido nitrico, utile nel promuovere il flusso sanguigno e la funzione cerebrale. Hanno un alto contenuto di Omega 3, ottimo per la salute del cervello, i frutti di mare sono un’ottima alternativa per un’opzione alimentare interessante a beneficio nutrizionale.

6. Noci miste e cibi a base di agrumi

Una grande fonte di grassi sani, proteine ​​e fibre, avere una porzione di noci miste ogni giorno può alimentare notevolmente il cervello e il corpo. Gli agrumi sono ricchi di flavonoidi che promuovono l’apprendimento e la memoria.

Foto di Mikele Designer da Pixabay