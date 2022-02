Ci risiamo, dei malintenzionati hanno scelto nuovamente WhatsApp per mettere in atto truffe spilla soldi. Questa volta, il tema è quello dei vaccini anti Covid-19. Molti utenti stanno ricevendo un messaggio sul social dove viene promesso un bonus di 500 euro a coloro che si vaccinano o si sono vaccinati. Bello no? Peccato che sia una bufala bella e buona.

Dopo i buoni Amazon ed Esselunga, poteva mancare il bonus Covid-19? É questa l’ultima trovata dei malintenzionati che sfruttano l’ingenuità delle persone per spillare soldi e rubare dati. Bisogna stare attenti per non cadere nel tranello ed evitare di trovarsi in situazioni spiacevoli. Scopriamo insieme come riconoscere la truffa e come fare per difendersi.

WhatsApp: la truffa del bonus Covid-19 prosciuga il credito residuo

Il messaggio che si sta diffondendo in questi giorni su WhatsApp recita:

“Ciao, ho appena saputo che il Governo ha appena approvato un bonus di 500 euro per chi riceve una dose di vaccino anti-covid, al fine di aumentare il tasso di vaccinazione. Se ti sei già vaccinato richiedi qui il tuo bonus di 500 euro – link truffa”

Si tratta dell’ennesima truffa WhatsApp che, fingendo di dare un beneficio, ruba soldi e altro ai più ingenui. Come al solito, tutto è possibile grazie al link truffa allegato. Basta cliccarci su, in questo caso, per essere indirizzati ad un sito falso del Ministero della Salute che, abbellito al meglio, chiede di inserire il proprio numero di telefono per “controllare” la compatibilità con il bonus. Se si inserisce il numero, il credito telefonico viene completamente prosciugato. Non solo, lo stesso viene utilizzato per attivare abbonamenti a pagamento.

Riconoscere il tranello è molto semplice. Basta dire che non esiste nessun tipo di bonus per coloro che fanno dosi di vaccino anti Covid-19. Quando ricevete messaggi del genere con link allegati, anche da persone che conoscete, non apriteli mai. Al 99%, infatti, si tratta di truffe che spillano soldi e rubano dati. Se avete anche voi ricevuto il messaggio, il consiglio è quello di non divulgare il link così da limitare la viralità della truffa il più possibile. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.