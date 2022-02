Se vendi sul web (o se possiedi un negozio fisico) sai che la gente è sempre più invogliata ad acquistare online. Le ragioni di questa preferenza sono numerose e vanno analizzate per comprendere come migliorare il tuo shop online o crearne uno per attrarre nuovi clienti.

Analizzare il comportamento e le scelte dei clienti attuali e potenziali è indispensabile per chi lavora nella SEO per ecommerce, ovvero l’ottimizzazione di siti web di vendita.

Perché compriamo online?

Il primo passo è capire perché sempre più spesso scegliamo di acquistare online invece che in negozio, e le motivazioni sono numerose:

una scelta molto più vasta di prodotti e servizi;

la possibilità di confrontare marchi diversi in pochi click;

la comodità di ottenere il prodotto direttamente a casa;

la necessità di rimanere in isolamento che si è accentuata nel periodo pandemico;

la facilità di accesso a recensioni e opinioni di altri utenti.

Una caratteristica della SEO per ecommerce riguarda proprio il bias cognitivo della riprova sociale. Se molte altre persone acquistano da un determinato negozio online, l’utente sarà portato a fidarsi di quest’ultimo e comprare a sua volta. Qui entrano in gioco fattori complessi come la psicologia, il marketing e la capacità di persuasione.

Per semplificare le cose, prova a immaginare il tuo ecommerce come un negozio reale: il modo in cui esponi la merce, il tipo di servizio che offri, il passaparola della gente che ha già acquistato da te ti aiutano a ottenere più clienti. Tutto ciò però è inutile se il tuo negozio si trova in una viuzza nascosta e le persone non sanno della sua esistenza.

Cos’è la SEO per ecommerce

Ecco, la SEO per ecommerce è l’insieme di strategie che permettono al tuo negozio di spostarsi sulla via principale della città, ovvero sulle prime pagine dei risultati di Google. Il posizionamento del tuo shop online è indispensabile per attrarre non solo un numero maggiore di utenti, ma anche dei clienti in target che effettivamente compreranno i tuoi prodotti.

A far sì che tutto ciò succeda ci sono i professionisti e le professioniste della SEO per ecommerce. Questa disciplina comprende l’ottimizzazione dei contenuti; la disposizione strategica della “merce”, cioè delle tue pagine di prodotti e servizi; la percezione di autorevolezza e affidabilità del tuo marchio.

Tutte queste operazioni insieme permetteranno al tuo ecommerce di svettare tra i competitor e raggiungere un numero sempre più alto di utenti disposti a comprare. Insomma, ti daranno modo di aumentare le vendite.

Come si realizza SEO per ecommerce

Rispetto a un sito web che offre servizi o che racconta le competenze di un libero professionista, la SEO per ecommerce incontra difficoltà tipiche degli shop online. Prima fra tutte, l’ampiezza del progetto che solitamente comprende decine o centinaia di pagine da ottimizzare.

Anche la spinta alla conversione (cioè all’acquisto) è decisamente diversa e mette in campo ulteriori fattori di complessità. Considera che un ecommerce “combatte” sul web con competitor che sono dei veri colossi: la consulenza SEO per il tuo ecommerce dovrebbe mettere in luce le effettive potenzialità di successo del tuo business.

Una strategia sempre utile e vincente è quella di individuare i tuoi USP (unique selling points), quelle caratteristiche che differenziano la tua attività dalla concorrenza. Per farlo, potrebbe essere necessario creare delle pagine o un’intera sezione blog carica di contenuti informativi interessanti per l’utente, che intercettino le ricerche di potenziali clienti.

I giusti professionisti per il tuo ecommerce

A occuparsi dell’ottimizzazione del tuo sito web dovrebbero essere persone altamente specializzate nella SEO per ecommerce. Tra queste, SEO specialist, copywriter, sviluppatori ed esperti di adv sono indispensabili per la crescita esponenziale del tuo business.

Cerca un’agenzia che si occupi di SEO per ecommerce, analizza i casi di successo dei professionisti e ascolta attentamente il modo di porsi dei consulenti. Per affidare il tuo negozio virtuale nelle mani di questi digital strategist devi poter contare su di loro.