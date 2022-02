DJI è da sempre azienda rivoluzionaria ed in grado di lanciare ottimi prodotti in ogni ambito di interesse, vedasi i quotatissimi droni, ma anche gimbal ed action camere. Nell’ultimo periodo il brand ha voluto allargarsi verso il mondo dei microfoni, proprio per creare un ecosistema a cui affidarsi, dopo aver acquistato ad esempio un Ronin RS; da quest’idea nasce DJI Mic, un microfono wireless davvero incredibile.

Estetica e design

Non ci stancheremo mai di dirlo, i prodotti DJI costano moltissimo, ma dal momento in cui li prendiamo in mano, sentiamo davvero la qualità costruttiva e gli ottimi materiali utilizzati. Il prodotto di base viene commercializzato con una comoda custodia realizzata in plastica (molto robusta e resistente), da utilizzare per il trasporto e la ricarica. Questa ha dimensioni di 103,06 x 61,87 x 41,50 millimetri, con un peso di 162,2 grammi (totale di 247 grammi con tutte le componenti inserite); è leggermente pesantuccia, sopratutto per gli utenti che vogliono stare leggeri, tuttavia è comodissima, in quanto contiene una batteria da 2600mAh, che permetterà di ricaricare i 2 trasmettitori ed il ricevitore in contemporanea. Sulla sua superficie è presente, oltre ai led di stato, anche una porta USB tupe-C per la ricarica. La texture zigrinata facilita l’utilizzo con mani bagnate, e garantisce un grip notevole.

Il meccanismo di apertura è stabile, preciso e robusto, senza cigolii o instabilità; all’interno trovano posto i 3 prodotti che compongono il set, come dicevamo prima due trasmettitori identici ed un ricevitore. I primi hanno dimensioni di 47,32 x 30,43 x 20,01 millimetri e peso di 20 grammi, il secondo invece 47,44 x 32,21 x 17,25 millimetri con peso di 24,90 grammi. Generalmente sono relativamente piccoli, una volta indossati non arrecano alcun fastidio, né appaiono troppo pesanti; il sistema di aggancio è il classico a clip, con l’aggiunta dell’aggancio magnetico, sarà possibile rimuovere il piccolo magnete in modo da posizionare il microfono dove si vuole. La batteria è di 320mAh per ogni componente, si ricarica in 70 minuti, e garantisce un utilizzo continuativo di 5,5 ore (estendibili tramite i cicli garantiti dalla custodia).

Funzioni ed utilizzi

Il DJI Mic non è il classico microfono wireless, ma presenta funzioni molto simili al Rode Wireless Go II, infatti ciò che contraddistingue il prodotto è la presenza di una memoria di 8GB integrata nei trasmettitori (quindi utilizzabili anche senza ricevitore), la quale permette il salvataggio di 14 ore di registrazione, senza alcun tipo di collegamento. Immaginate di poterli utilizzare come un registratore portatile, i modelli a cassetta di una volta, oltre ai normali collegamenti: ad una fotocamera, oppure allo smartphone.

Sfruttando il ricevitore, sarà possibile utilizzare l’adattatore integrato in confezione, con porta lighting o USB type-C, per collegare fisicamente il ricevitore al dispositivo mobile. A questo punto tutto ciò che il trasmettitore invierà, verrà registrato direttamente sullo smartphone, una funzione fondamentale sopratutto nel mondo di Instagram, TikTok e di live da mobile. Da segnalare, infine, la possibilità di utilizzare la memoria interna del trasmettitore, alla pari di un backup, per ogni evenienza, ad esempio se si dovessero riscontrare problemi di alcun tipo con il collegamento fisico.

Prestazioni

Arriviamo a parlare delle prestazioni generali, secondo l’azienda il segnale dovrebbe essere ricevuto fino ad una distanza di 250 metri; nel corso dei nostri test abbiamo potuto verificare più realistici 90 metri, prima di perdere definitivamente la connessione, sebbene comunque possano entrare in gioco molte variabili che vadano a mischiare le carte in tavola. La frequenza è a 2.4GHz, il segnale è comunque sempre stato molto stabile, senza difficoltà di alcun tipo sia su mobile che tramite una mirrorless di alto livello.

Il ricevitore presenta un piccolo schermo che riassume lo stato attuale, in termini di numero di trasmettitori collegati, batteria degli stessi e potenza dell’audio ricevuto, con poche impostazioni modificabili, capitanate dalla possibilità di regolare sensibilità input/output con oscillazioni +/- 12 decibel. Il sistema di controllo è completamente touchscreen, gli input vengono ricevuti alla perfezione, con interfaccia semplice e molto chiara.

Ottima la qualità audio generale, siamo davvero al livello dei top di gamma, come appunto i già citati Rode, con una voce mai metallica, piena, dettagliata e nitida. Il consiglio è di utilizzarlo sempre con il ricevitore, in quanto in caso contrario verrà sempre impostato a -6 dB è potreste avere qualche piccola difficoltà; al netto di tale considerazione, è indubbiamente uno dei migliori sul mercato. L’antivento si aggancia ruotandolo nella parte superiore, riesce a fornire una buona qualità generale; da non trascurare la presenza del jack audio in uscita sul ricevitore.

DJI Mic: conclusioni

DJI Mic è uno dei migliori microfoni wireless attualmente in circolazione, a partire dai materiali costruttivi di altissimo livello, l’attenzione al dettaglio e la precisione caratteristica di tutti i prodotti DJI si nota sin da subito, dimostrando grandissima affidabilità. In aggiunta troviamo tantissime funzioni e modi di utilizzo, la presenza della memoria integrata da 8GB, per finire con la custodia di ricarica.

Dall’altro lato della medaglia annoveriamo se proprio il prezzo di vendita, 329 euro sono un investimento importante a cui non tutti non potranno effettivamente arrivare, in aggiunta all’assenza di una applicazione mobile dedicata per la gestione o la modifica delle impostazioni.