Siamo mai agli inizi di Febbraio e tra pochi giorni sarà la festa degli innamorati, San Valentino e la maggior parte di noi sta già pensando cosa fare e come trascorrere l’intera giornata dedicata all’amore con il proprio partner. Molti organizzeranno una cena romantica, altri faranno dei regali homade per la propria metà, ma alcuni potrebbero pensare ad una piccola fuga romantica per rilassarsi.

Noi abbiamo selezionato qui sotto le migliori destinazioni per un perfetto viaggio di coppia per questo 2022. Ovviamente ce n’è di tutti i gusti e interessi. Possiamo scegliere mete alternative o più intime per passare all’insegna della bellezza del lusso. Quest’anno San Valentino sarà di lunedì e perché no potrebbe essere un pretesto per iniziare il viaggio prima come un’ottima occasione per evadere dalla quotidianità.

Miglior destinazioni per San Valentino

In questo periodo dell’anno alcune città d’Europa come Praga e Parigi sono ancora più romantiche del solito con le luci invernali e il colore bianco della neve. Se non vogliamo lasciare l’Italia ci sono moltissime mete tinte di romanticismo, dalle case sull’albero ai piccoli borghi della Liguria e Abruzzo. Scopriamole tutte.

Parigi

Considerata da sempre la meta preferita degli innamorati, Parigi non è solo questo, non è solo passeggiate sulla Senna e coccole e baci sotto la Tour Eiffel. Oltre a questo si potrebbe aggiungere una visita al Museo dell’Erotismo, vicino al Mouline Rouge. Sono ben sette piani per conoscere la storia dell’erotismo attraverso il mondo e le culture. e perché no prenderne qualche consiglio.

2. Praga

Raggiungere la torre panoramica è una tappa fondamentale da fare a Praga. Lungo il tragitto potremmo trovare la statua di Karel Hynek Mácha, il grande poeta romantico ceco, che è il punto di ritrovo degli innamorati che si danno appuntamento per giurarsi amore eterno il 1 maggio, giorno dell’amore in Repubblica Ceca. Anche se non sarà il giorno ufficiale dell’amore, possiamo baciarci sotto la statua e promettervi eterno amore.

3. New York

Diciamo che una bella fuga romantica a New York è sempre bene. Ovviamente dovremmo pattinare sotto braccio al Rockefeller Center, o accoccolarci riscaldati dalla coperta durante un giro in una carrozza lungo Central Park. Inoltre se vogliamo restare nel seguire la tradizione non dobbiamo mancare un bacio a Ellis Island che dal 1892 al 1954 fu il principale punto di ingresso degli immigrati. Gli addetti al checkpoint soprannominarono una colonna ‘kissing post’. Era proprio in quel punto, infatti, che i neo americani ritrovavano familiari e amori che non vedevano da tempo.

4. Bordeaux

In questa regione francese ricca delle più belle collezioni di vigneti, è possibile perderci nell’assaggiare degli ottimi vini, magari i più famosi del modo e conoscere la affascinante terra della Gironda. Il nostro tour alla scoperta dei piaceri del vino francese, non potrà non fare tappa alla deliziosa città medievale di Saint-Emilion e i suoi vigneti.

5. Blarney-Castle

Abbiamo bisogno di fortuna in amore? La nostra destinazione non potrebbe non essere il Blarney-Castle. Secondo la leggenda, chiunque baci la pietra posta in cima al castello verrà ricompensato con una straordinaria parlantina e con la capacità di incantare anche la più scettica delle persone. Si consiglia di sdraiarsi sulla schiena e baciare la pietra a testa in giù.

6. Sud del Galles

Per una perfetta fuga romantica è bene raggiungere quel che resta dell’Ogmore Castle, poco distante da Cardiff, per ammirare il più romantico spettacolo mai visto altrove per una romantica notte sotto un affascinante sentiero di stelle.

7. Cinque Terre

Il Parco Nazionale delle Cinque Terre comprende i comuni di Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore. Sono borghi deliziosi e piccolini collegati fra loro dal Sentiero Azzurro, più facile, e dal Sentiero Rosso, più impegnativo. Il sentiero dell’amore, uno dei più romantici del mondo è purtroppo aperto al pubblico solo per un breve tratto che vale la pena percorrere per godersi uno dei panorami più romantici delle Cinque Terre.

8. Venezia

Insieme a Parigi, Venezia è definita la città dell’amore per eccellenza, ma questa non è l’unica meta a cui possiamo pensare in Italia. In questa casa sull’albero nel Monferrato si può dormire in un rifugio delizioso perfetto per due. La strada romantica delle Langhe e del Roero è un percorso tra borghi e castelli delle Langhe e del Roero, tra le province di Asti e di Cuneo. Il percorso è segnato da belvedere e punti panoramici romantici, su colline e vigneti.

9. Verona

Nella città di Romeo e Giulietta il San Valentino si festeggia in Piazza Brà con uno speciale evento, il Verona in Love. La kermesse vi invita a festeggiare la Festa di San Valentino in maniera romantica e in una suggestiva cornice: il centro storico di Verona. Evento ormai atteso, questa manifestazione consacrata al mito di Giulietta e al tema dell’amore ha già riscosso un grande successo nelle passate edizioni.

Foto di piviso da Pixabay