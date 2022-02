La scorsa notte Polyphony Digital ha tenuto una presentazione video dove ha mostrato le novità del nuovo simulatore di guida in arrivo su PlayStation 5, Gran Turismo 7. Lo stesso sviluppatore ha definito il gioco una sorta di “paradiso” atto a celebrare la cultura automobilistica concentrandosi su ogni minimo dettaglio. A quanto pare il gioco sfrutterà al massimo le capacità tecniche di PS5 per fornire immagini fotorealistiche e alte prestazioni su un totale di circa 400 veicoli virtuali.

Ad esempio, in Gran Turismo 7, i cieli notturni mostreranno le stelle in configurazioni scientificamente accurate per il luogo e l’ora di una determinata gara. La pioggia si raccoglierà e si asciugherà in modo variabile, a seconda delle parti di una pista in cui di solito si formano delle pozzanghere. Il ray-tracing sarà supportato in una delle due modalità di prestazioni grafiche, fornendo ombre, luci e riflessi più realistici che mai.

Il nuovo capitolo di Gran Turismo farà inoltre pieno utilizzo delle funzionalità del DualSense, il nuovo controller di PS5; un feedback tattile avanzato comunicherà la differenza tra il pedale del freno di un’auto rispetto a quello di un’altra e trasmetterà la sensazione di guidare o derapare su superfici diverse attraverso le mani dei giocatori. L’ingegneria audio tridimensionale inoltre garantirà un estremo coinvolgimento del giocatore come se fosse davvero in pista. Sarà possibile ascoltare il motore della propria auto che rimbomba, il rumore delle gocce di pioggia che sbattono contro il tettuccio della macchina e il suono di un altro pilota che passa in pista.

Le tre nuove funzionalità di Gran Turismo 7

Ma nonostante tutta la fedeltà audiovisiva che Polyphony Digital promette, il creatore Kazunori Yamauchi afferma che Gran Turismo 7 sarà ancora accessibile a coloro che cercano un’esperienza di guida come lo è per i fan di lunga data delle simulazioni di sport motoristici di precisione. Gran Turismo 7 avrà tre nuove funzionalità per supportare queste grandi ambizioni. Probabilmente la più grande è il Gran Turismo Café, una modalità in cui ai giocatori verrà presentato un menu di missioni, o incarichi, per un’auto particolare. Completandoli, impareranno di più sullo sviluppo e sulla storia di quel veicolo.

Per i giocatori meno esperti c’è invece una nuova funzione di impostazioni che aiuterà i principianti a configurare i loro veicoli per ottenere le migliori prestazioni, in base alla pista, alle condizioni meteorologiche e allo stile di guida e ai punti di forza del giocatore. I veterani e chi ama sperimentare potrà invece armeggiare con la geometria delle sospensioni, gli ingranaggi e altre metriche, quindi analizzare il guadagno o la perdita di prestazioni previsti in tempo reale. L’obiettivo, riferisce Yamauchi, è simulare quello che di solito è un processo tecnicamente intimidatorio, ma molto necessario, quindi presentarlo in modo comprensibile, in modo che i giocatori sappiano perché stanno apportando queste modifiche e come influiscono sull’auto.

Infine, c’è una modalità di guida più casual chiamata Music Rally, una sorta di vetrina per una colonna sonora composta da più di 300 brani di 75 artisti diversi. Music Rally è essenzialmente una modalità time-attack, sebbene l’obiettivo non sia quello di guidare il più velocemente possibile. Ai giocatori viene assegnato un certo numero di “beat” da completare in un segmento del percorso, che vengono reintegrati passando attraverso i segnalini di percorso. L’obiettivo è raggiungere la fine della canzone. Yamauchi ha affermato che Music Rally ha lo scopo di mettere in risalto la colonna sonora di Gran Turismo 7 senza silenziare il resto dell’audio del gioco, poiché nei giochi precedenti i giocatori dovevano scegliere l’uno o l’altro.

I tracciati di Gran Turismo 7 al momento sono ben 34, sia reali che immaginari, e includerà più di 90 diversi layout in tutto. I veicoli potranno essere acquisiti tramite uno dei tre concessionari in-game: uno showroom standard “Brand Central”, un lotto di auto usate attento al budget e il lussuoso rivenditore di auto leggendarie, dove si possono trovare le automobili più esotiche. Tutto questo sarà accessibile da una mappa del mondo, che ritorna nella serie e migliora l’atmosfera sandbox che Polyphony Digital sta cercando di offrire nel suo prossimo titolo. Gran Turismo 7 uscirà il 4 marzo 2022 su PlayStation 5.

Immagine di Polyphony Digital via Polygon