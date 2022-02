Avere una tariffa telefonica che costi meno di 5 euro al mese è il sogno di molti. Certo, sul mercato si trova qualche proposta, ma quasi sempre mancano i Giga inclusi. Per pochissimo tempo, è possibile attivare una tariffa che a meno di 5 euro al mese offre un pacchetto completo! Non si tratta di uno scherzo, ma della promo limited edition di PosteMobile!

Ultimamente PosteMobile ci sta andando forte con le tariffe telefoniche low cost. Dopo avervi parlato, qualche giorno fa, della promo per i grandi consumatori di Giga, oggi, arriva un’altra promo speciale. Andiamo a scoprirla insieme in questo articolo.

PosteMobile: minuti, SMS e Giga a soli 4,99 euro al mese

Si chiama Creami WOW 30GB, la promo limited edition di PosteMobile. Disponibile per brevissimo tempo, offre minuti illimitati verso tutti, SMS illimitati verso tutti e 30 GB di traffico dati in 4G+ fino a 300 Mbps. Il prezzo mensile da sostenere è di soli 4,99 euro al mese! Parliamo di una delle tariffe telefoniche più economiche presenti sul mercato. Non sono previsti vincoli contrattuali. Sono inclusi nel prezzo, i servizi “Ti cerco”, “Richiama ora” e hotspot personale.

La tariffa è rivolta a tutti i nuovi clienti PosteMobile che acquistano una SIM ricaricabile, con o senza portabilità del numero, nei giorni 2, 3, 4, 5 e 6 febbraio 2022. La promo è un’esclusiva online e del canale telefonico. La SIM ha un costo di 20 euro con 10 euro di traffico incluso. La spedizione a casa è gratuita. Per ulteriori dettagli in merito all’offerta, vi rimandiamo alla pagina ufficiale PosteMobile. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: PosteMobile.it