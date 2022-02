San Valentino si avvicina inesorabilmente e per non trovarsi impreparati all’ultimo secondo e rischiare di far arrabbiare il partner, meglio prepararsi per tempo. È dunque giunto il momento di iniziare a pensare ad un regalo appropriato, qualcosa che dimostri il nostro amore e la nostra profonda conoscenza dei gusti e delle preferenze del nostro partner.

E se davvero volete sorprendere il vostro amato o la vostra amata, allora dovete accompagnare il vostro regalo con un biglietto, una lettera e magari, perché no, inviare un messaggino allo scoccare della mezzanotte. Anche se San Valentino è da molti considerata una festa ormai commerciale, ricordare per un giorno alla nostra dolce metà, quanto la amiamo, di certo non può recare nessun danno.

Se non avete idee, non sapete cose regalare, qui potrete trovare alcune idee su Amazon per il regalo perfetto. Se il regalo invece è già nella vostra mente e quello che manca sono solo le parole giuste, ecco alcune frasi celebri con cui potete esprimere a parole tutto il vostro amore.

Frasi su come il partner ci renda migliori

Una goccia del tuo profumo basta a riempire la mia stanza, un po’ del tuo amore basta a colmare la mia vita.

William Shakespeare

Ti amo non per chi sei ma per chi sono io quando sono con te.

Gabriel Garcia Marquez

È la tua voce che mi tranquillizza. È il tuo modo di parlare, il tuo modo di chiamarmi, quel nomignolo che mi riservi. È che sei tu. E quando si tratta di te, io non lo so che mi succede. Per quanto cerchi di trattenermi, se si tratta di te io sono felice.

Carlos Ruiz Zafón

Vorrei essere almeno la mano che ti protegge: una cosa che non ho mai saputo fare con nessuno e con te invece mi è naturale come il respiro.

Cesare Pavese

Quando l’amore rende tutto più bello

Tu sei una persona di quelle che si incontrano quando la vita decide di farti un regalo.

Charles Dickens

Vorrei non procurarti altro che gioia e circondarti di una felicità calma e continua per compensarti un po’ di tutto quello che mi dai a piene mani nella generosità del tuo amore.

Victor Hugo

Da quando mi sono innamorata di te, ogni cosa si è trasformata ed è talmente piena di bellezza… L’amore è come un profumo, come una corrente, come la pioggia. Sai, cielo mio, tu sei come la pioggia ed io, come la terra, ti ricevo e accolgo.

Frida Kahlo

Il tuo amore è sceso su di me come un dono divino, inatteso, improvviso, dopo tanta stanchezza e disperazione.

Fëdor Dostoevskij

Frasi sull’importanza dell’amore e della persona amata

Sarei perduto s’io vivessi un solo momento senza di te. Confessalo, mia dolce amica: non ti accorgi che la mia passione va crescendo ogni più? che sarà di me se io continuo in questo stato di violenza e di ardore. Io mi credea il cuore logorato… e sento di non aver amato mai mai come ora.

Ugo Foscolo – Lettera ad Antonietta Fagnani Arese

Ti pentirai di tutto fuorché d’essere venuto a me, liberamente, fieramente.

Ti amo. Non ho nessun pensiero che non sia tuo;

non ho nel sangue nessun desiderio che non sia per te.

Lo sai. Non vedo nella mia vita altro compagno, non vedo altra gioia

Rimani.

Riposati. Non temere di nulla.

Dormi stanotte sul mio cuore.

Gabriele D’Annunzio, Rimani

E ricordati che ti penso,

che non lo sai ma ti vivo ogni giorno,

che scrivo di te.

Charles Bukowski

Sappi che sceglierei te. Sceglierei te mille volte. Che fosse per me, sarai già lì ad abbracciarti per tutta la notte. O tutta la vita.

Charles Bukowski

E da allora sono perché tu sei,

e da allora sei, sono e siamo,

e per amore sarò, sarai, saremo.

versi tratti dal sonetto LXIX, Pablo Neruda

Frasi sull’innamorarsi

Mi sono innamorata di lui come quando ci si addormenta, piano piano e poi profondamente.

John Green

Ci sono persone che ti sfiorano, come quando sei al bar o su un marciapiedi affollato. Ci sono persone che ti colpiscono, come quando dicono o fanno qualcosa che ti intriga e vorresti saperne di più. E poi ci sono persone che ti entrano dentro. Queste sono pochissime, spesso ve n’è una sola.

Filippo Aloisi

Ti manderò un bacio con il vento e so che lo sentirai. Ti volterai senza vedermi ma io sarò lì.

Pablo Neruda

Foto di Ylanite Koppens da Pixabay