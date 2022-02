Come molte cose lanciate dall’uomo nello spazio, la Stazione Spaziale Internazionale ha superato l’iniziale data di scadenza continuando a essere usata per la sua iniziale funzionale, fare ricerche in orbita. In ogni caso, arriverà il giorno che verrà dismessa e la NASA ha di fatto annunciato quando questo accadrà. Si tratterà del 2031 e come da prassi, verrà fatta scendere sulla Terra per inabissarsi nel mezzo dell’Oceano Pacifico.

Quando questo accadrà in orbita ci sarà probabilmente già altro, ma non sostituti normali. Non si parla di una Stazione Spaziale Internazionale come quella attuale, ma stazioni commerciali semi-private, oltre che a quella cinese che sta venendo assemblata tutt’ora. Il pericolo più grande in quel momento sarà l’affollamento in orbita con conseguente aumento di rischi di creare sempre più detriti spaziali.

La Stazione Spaziale Internazionale avrà ancora nove anni di vita

Praticamente la vita dell’ISS è stata allungata di un altro anno rispetto a quanto successo recentemente. Se infatti si prevedeva di dismetterla nel 2024, gli Stati Uniti avevano deciso di spingere verso il 2030. Ora bisogna vedere se è fattibile visto da molto tempo sta avendo sempre più problemi di stabilità che ne minano la stabilità intera.

Le parole della NASA rilasciate dal direttore dello spazio commerciale: “Il settore privato è tecnicamente e finanziariamente in grado di sviluppare e gestire destinazioni commerciali a bassa orbita terrestre, con l’assistenza della NASA. Non vediamo l’ora di condividere le nostre lezioni apprese e l’esperienza operativa con il settore privato per aiutarlo a sviluppare destinazioni nello spazio sicure, affidabili ed economiche”.