Secondo un rapporto di Business Insider, sembrerebbero esserci di problemi in casa Microsoft riguardo al nuovo HoloLens 3. Il nuovo visore di terza generazione infatti non sta funzionando come sperato e la sua strategia per un futuro collegamento con il metaverso non è affatto chiara.

I problemi riscontrati in Microsoft potrebbero creare non pochi problemi alla futura strategia di HoloLens 3. Dopo i successi, e l’impegno profuso nella prima e nella seconda versione, la terza versione potrebbe non veder sorgere il sole del nuovo giorno.

HoloLens non ha pieni certi per il futuro della sua terza versione

Sembrerebbe infatti che Microsoft abbia già pensato di scartare completamente l’idea di HoloLens 3 e che il team di progettazione e sviluppo si trovi perso tra la confusione e l’incertezza sugli obiettivi a lungo termine del prodotto. Come risultato di questo futuro incerto, alcuni partners hanno già iniziato ad abbandonare il progetto. Alcuni ad esempio hanno già volto il loro sguardo verso progetti alternativi di realtà aumentata, come ad esempio il metaverso di Meta (ex Facebook per intenderci).

All’interno del team di HoloLens, alcuni sostengono sia importante concentrarsi sullo sviluppo e sull’innovazione dal punto di vista dell’hardware. C’è chi ritiene infatti che in questo modo si potrebbero finalmente sviluppare i prodotti necessari a soddisfare le richieste dell’esercito americano del contratto IVAS.

Un progetto fino ad ora in forte ritardo, che frutterebbe alla compagnia ben 22 miliardi di dollari, e che fino ad ora non ha trovato soddisfazione in quanto non si è ancora riuscito a creare un dispositivo che fosse in linea con le necessita dei soldati e i requisiti di combattimento.

Secondo altri membri del team invece, anche HoloLens dovrebbe avere il suo collegamento con il metaverso. Ma Microsoft non si è ancora pronunciata riguardo al metaverso e sembra ancora non avere una visione chiara riguardo all’argomento.

L’incertezza e la collaborazione con Samsung: potrebbe davvero essere la fine per HoloLens 3?

Tutta questa incertezza riguardo la futura direzione che HoloLens dovrebbe prendere, secondo le fonti della rivista, ha portato a costanti nuove assegnazioni e cambiamenti di visione del progetto che non fanno altro che allontanare l’intero progetto da una visione chiara e univoca e un piano a lungo termine preciso.

Ad aggiungere legna sul fuoco dell’incertezza, vi è anche la collaborazione tra Microsoft e Samsung, che sta probabilmente contribuendo a distrarre ancora di più l’attenzione del team di HoloLens e che contemporaneamente sottrae risorse necessarie per la risoluzione dei problemi del sistema di realtà aumentata.

Samsung vorrebbe infatti che Microsoft si occupasse solo dell’aspetto software, mentre la casa coreana si prenderà in carico tutto il comparto hardware. Questo potrebbe dunque decretare la fine di HoloLens 3. Al momento comunque, niente di ufficiale è stato annunciato.

Ph. Credit: Microsoft.com