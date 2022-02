OlliOlli World è un nuovissimo gioco di skateboard, sviluppato da Roll7 e pubblicato da Take Two Interactive/Private Division, disponibile per tutte le console, Nintendo Switch e PC, a partire dall’8 febbraio 2022. Grazie all’editore abbiamo avuto l’occasione di correre in lungo e in largo in anteprima, scopriamolo nella nostra recensione completa.

Trama e Grafica

L’ambientazione è Radlandia, un vero e proprio paradiso per gli amanti dello skateboard, noi impersoniamo un personaggio pronto a partecipare alle selezioni, con l’obiettivo di diventare una vera e propria divinità del settore. L’aggettivo non è stato buttato lì casualmente, il mondo è mistico ed assolutamente particolare, e raggiungendo lo scopo prefissato, potremo essere il collante tra gli dei ed il resto dell’umanità.

Nel corso dell’esperienza dovremo impressionarli, scoprendoli via via nelle loro peculiarità e particolarità, con una forte dose di ironia dal divertimento assicurato. Il mondo è stato suddiviso in vari biomi (in particolare cinque), che dovremo attraversare a “bordo” di uno skateboard. Chiaramente l’aspetto narrativo è marginale, come per tutti i titoli dello stesso tipo, abbiamo però apprezzato gli sforzi degli sviluppatori di fornire un contesto più coinvolgente possibile, corredandolo con specifiche notevoli.

Avvicinarsi ad OlliOlli World permette di apprezzare pienamente l’ottima direzione artistica, in grado di ricreare ambientazioni ed uno stile unici nel loro genere, con profondi richiami ai titoli cartoon. Il tema di fondo su cui gli sviluppatori hanno voluto lavorare punta molto forte sul divertimento, per questo motivo tutti gli elementi che troviamo inseriti nei biomi, rendono l’esperienza più colorata, divertente e simpatica. I personaggi sono spesso caricaturali, dai colori e toni sgargianti, con personalità particolarissime; questo è OlliOlli World, un gioco graficamente semplice, ma preciso ed in grado nell’insieme di coinvolgere, inserendo qualche stranezza qua e là (come le banane o le api che si incrociano nelle piste).

Ottima anche la colonna sonora di accompagnamento all’intera esperienza, un mix di musiche perfettamente integrate nel gameplay, peccato solamente i dialoghi siano localizzati in lingua inglese, pur non essendo essenziali.

Gameplay e stile di gioco

Lo diciamo subito, OlliOlli World non è il classico gioco di skateboard pensato per i professionisti, sebbene nasconda al proprio interno meccaniche decisamente complesse, pronte ad innalzare di molto il livello di sfida, e che richiedano esperienza con il controller all’utente. Il suo aspetto gioviale può confondere almeno inizialmente, non fatevi trarre in inganno.

A differenza di altre esperienze, con la corrente il sistema di progressione è assolutamente ben congeniato e realizzato. Le prime gare saranno relativamente semplici, grazie anche alla presenza di un tutorial decisamente approfondito, per diventare più complesse con il prosieguo dell’esperienza. La meccanica di gioco è elementare, dopo aver creato il personaggio (la personalizzazione è minima), si imbraccia lo skateboard e si intraprendono varie gare, con l’obiettivo di arrivare al termine del percorso. A mettere un po’ di pepe sulla competizione arrivano gli obiettivi del livello, composti da risultati più o meno semplici, pronti ad invogliarci a ripetere lo stage, nella speranza di raggiungerli.

La maggior parte delle gare segue l’andamento appena descritto, più saltuariamente abbiamo incrociato le sfide, con il fine ultimo di soddisfare le richieste dei personaggi, o le gare a punti, in questo caso abbiamo dovuto totalizzare più punti possibili, entro un determinato arco temporale. Indipendentemente dalla variante, il level design è vario, divertente e ricco di “pericoli”, come baratri in cui si rischia di cadere, ostacoli da superare e simili, senza dimenticarsi dei trick sulle rampe, sulle pareti o sugli oggetti.

Il gameplay è altrettanto semplice, l’idea non è di complicare la vita all’utente, quanto di spingerlo a contare sempre di più sulle sue capacità, migliorandole con il tempo. Mediante la pressione di un tasto sarà possibile accelerare e con la levetta eseguire le acrobazie, nient’altro. Ora spetta a noi riuscire a raggiungere punteggi sempre più elevati, evitando di cadere dallo skateboard, eseguire trick perfetti o incrementare la combo (definito anche il moltiplicatore di punti). Al termine di ogni gara attraverseremo poi il riepilogo degli obiettivi da completare ed il punteggio su classifica globale; la rigiocabilità è estrema, sia per la voglia di ripetere la sfida per completare altri obiettivi o raggiungere punteggi più alti, che per scoprire strade alternative, in grado di allungare il percorso e quindi ottenere i medesimi scopi.

La differenziazione tra i biomi non riguarda solamente l’ambientazione, quanto le sfide da superare, con differenti morfologie delle piste e trick da scoprire sfruttando al meglio le piattaforme poste in essere dagli sviluppatori.

OlliOlli World: conclusioni

1 di 3

In conclusione OlliOlli World è un titolo davvero eccellente, che nella sua semplicità riesce a convincere pienamente i giocatori pronti a mettersi alla prova con trick, salti e sfide all’ultimo punteggio. L’aspetto superficialmente leggero, viene surclassato dalla presenza di meccaniche di gioco stupefacenti, precise e ben realizzate, affiancate da un level design quasi perfetto, ed un sistema di controllo tanto bello quanto semplice da apprendere. Proprio quest’ultimo rappresenta lo snodo fondamentale che rende il gioco aperto ad un pubblico più ampio di utenti, non è necessario studiare combinazioni arzigogolate di tasti, basta un semplice movimento dello stick, pratica e precisione, per ottenere risultati strabilianti.