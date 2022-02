Questa volta vogliamo azzardare e farti conoscere i tre modi per parlare con qualcuno su WhatsApp senza averlo aggiunto in rubrica. Perché sicuramente ti è capitato di non voler aggiungere il numero di qualcuno, ma di dover comunque mandargli un messaggio. La verità è che ci sono molte opzioni per parlare con qualcuno che non si è aggiunto in rubrica.

Quando vuoi comunicare con un utente tramite WhatsApp, devi prima averlo aggiunto come contatto nella rubrica del tuo cellulare, e questo è formalmente l’unico modo per iniziare una conversazione. Tuttavia, a volte potresti dover parlare con qualcuno solo una volta. E, senza dubbio, ci sono momenti in cui non vuoi che quell’utente veda la tua immagine del profilo o le volte in cui sei online, allo stesso modo può essere utile quando hai contattato qualcuno per un servizio specifico. Ecco quindi tre modi diversi per iniziare a chattare su WhatsApp senza aver aggiunto un contatto.

1. WhatsApp Desktop o WhatsApp Web

Apri una delle versioni di WhatsApp e scansiona il codice QR per collegare il tuo account.

Apri quindi una scheda di qualsiasi browser, può essere Google Chrome, Safari, Microsoft Edge, ecc.

Nella barra degli indirizzi, inserisci il seguente https://api.whatsapp.com/send/?phone=123456789&text&app_absent=0, ma invece di inserire da 1 a 9, aggiungi il numero di cellulare di quella persona e premi invio.

Vedrai un pulsante che dice “Continua a chattare”, cliccaci.

Infine, verrà aperta una chat con quel contatto senza che sia necessario averlo aggiunto.

2. Applicazione WhatsAppDirect

Dopo aver scaricato l’app, aprila e concedigli tutti i permessi necessari affinché possa funzionare.

Ti chiederà di aggiungere alcune informazioni come il Paese in cui ti trovi.

Quindi, devi inserire il ​​numero con il codice postale del tuo Paese.

Fai clic su “Apri” e ti porterà a una scheda in cui scriverai il messaggio, puoi includere foto, video, documenti, ecc.

Infine, fai clic su “Invia” e si aprirà una chat WhatsApp con quel numero che hai registrato.

3. WA Web Plus

Dopo aver installato l’estensione, apri il tuo browser web preferito e fai clic sull’icona del puzzle (Estensioni) situata nell’angolo in alto a destra, accanto all’immagine del tuo profilo Gmail.

Si apriranno tutte le estensioni di Chrome: cerca “WA Web Plus per WhatsApp” e premi i tre punti verticali sul lato destro.

Verranno visualizzate alcune opzioni, qui vai su “Imposta”.

Se noti, ora nell’angolo in alto a destra ci sarà l’icona di una croce verde racchiusa in un cerchio, questa è l’estensione ‘WA Web Plus’.

Una volta che hai il collegamento all’estensione (pin), accedi a WhatsApp Web normalmente. Quindi, premi l’icona “WA Web Plus”. WhatsApp Web si aprirà insieme a un lungo elenco di opzioni, seleziona solo quella che dice “Abilita conversazione con contatto non salvato”. Nella parte superiore di WhatsApp Web, sopra l’elenco delle chat per essere precisi, tocca l’icona della persona sconosciuta.

Si aprirà una mini finestra, aggiungi il numero e fai clic su “Chat”.

Infine, avvia la conversazione con quell’utente.