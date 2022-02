Dal 1990, quindi 30 anni fa, il telescopio Hubble della NASA fluttua nello spazio, fotografando 24 ore su 24 7 giorni su 7 l’intero universo. Ciò spiega che può ed è testimone di incredibili eventi cosmici. Durante tutti questi anni la NASA ha raccolto milioni di foto catturate dal telescopio spaziale e ne ha scelte alcune, una per ogni giorno dell’anno. Questa particolare raccolta può essere consultata attraverso uno strumento sul sito web dell’agenzia spaziale, per cercare di trovare quale foto è stata scattata nel giorno del proprio compleanno.

L’Hubble trascorre il suo tempo viaggiando intorno alla terra a circa cinque miglia al secondo, l’equivalente di guidare un’auto dalla costa orientale degli Stati Uniti alla costa occidentale in soli 10 minuti. È rivolto verso lo spazio, scattando foto a stelle, pianeti e galassie. Ha assistito alla nascita e alla morte di stelle, buchi neri, galassie a migliaia di miliardi di miglia di distanza e ha persino visto pezzi di comete schiantarsi contro i gas sopra Giove.

NASA, una foto al giorno dal telescopio Hubble

La NASA afferma che grazie al suo ottimo lavoro da oltre 30 anni, il telescopio spaziale ha cambiato il nostro modo di comprendere e vedere l’intero cosmo insieme a tutta la sua storia. Il telescopio ha preso dall’astronomo Hubble che ha fatto importanti scoperte sull’universo nei primi anni’ 90. Gli astronauti hanno visitato il telescopio per almeno 5 volte per ripararlo e per aggiungere nuove parti e telecamere. Per vedere con la sega Hubble il giorno del nostro compleanno, dobbiamo solo andare sul sito web della NASA.

Da li basta digitare il mese e l’anno in cui siamo nati e scopriremo il magnifico evento che è accaduto in quel giorno speciale. Ci verrà mostrata un’immagine e ci verranno offerte alcune informazioni di quello che il telescopio ha visto. Dopo di che potremmo condividere gli scatti sui nostri social media. Per gli utenti di Firefox potrebbe essere necessario disattivare il blocco dei contenuti per questo sito nelle impostazioni sulla privacy del browser se si desidera condividere l’immagine del compleanno di Hubble sui social media. APOD è ideato, scritto, coordinato e curato da Robert Nemiroff e Jerry Bonnell dal 1995 e contiene la più grande raccolta di immagini astronomiche annotate su Internet.

Foto di Ondřej Šponiar da Pixabay