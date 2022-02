Ciò che i ricercatori della AC Archeology hanno scoperto nel loro scavo nella città di Sherford, nel Devon, è davvero incredibile. Si tratta infatti dell’imponente ritrovamento di reperti rari, ovvero animali vissuti durante l’ultima era glaciale in Inghilterra.

L’era glaciale nelle isole britanniche

Il team di ricerca ha portato alla luce i resti ben conservati di mammut lanosi, rinoceronti e lupi, assieme ai resti di una iena, un cavallo, una renna, una lepre di montagna ed una volpe rossa. Il ritrovamento di grandi animali, appartenenti alla “megafuna” preistorica, come i mammut lanosi, ci mostrano quale fosse l’aspetto della fauna inglese durante l’ultima era glaciale in Gran Bretagna, avvenuta circa 30.000-60.000 anni fa.

Questo periodo viene chiamato nelle isole britanniche, il periodo medio devensiano, durante il quale la morsa del gelo strinse le isole ed una gigantesca calotta glaciale ricoprì l’intera Scozia estendendosi fino all’area delle Midlands inglesi.

Gli scavi sono stati effettuati da un team di archeologi e ricercatori della Orion Heritage e della AC Archaeology, con la collaborazione di alcuni studiosi della South West Science Advisor of Hystorical England. I reperti sono emersi duranti alcuni scavi per dei lavori in un’area vicino a dei vecchi forni da calce e alla cava di Sherford.

L’analisi dei reperti e la loro esposizione al The box

Questi importantissimi reperti potranno fornire nuove informazioni sull’era glaciale nelle isole britanniche e sulla biologia e l’ecologia dei grandi animali come i mammut lanosi. I resti più interessanti sono infatti proprio la zanna e alcune ossa e denti di questo enorme animale ormai estinto.

Le ossa degli animali, assieme ad alcuni campioni ambientali, saranno ora analizzati in laboratorio. Ed una volta terminate le analisi, i reperti saranno esposti al The Box, un nuovo museo con sede a Plymouth.

Victoria Pomery, CEO di The Box, ha dichiarato che si tratta davvero di una “scoperta straordinaria. Una volta completato tutto il lavoro di analisi, sarà un grande onore prendersi cura e mostrare questi reperti appena scoperti e svolgere un ruolo costante nella comprensione da parte del pubblico di Plymouth e degli animali che erano qui durante l’era glaciale”.

Ph. Credit: AC Archeology via BBC