Gli attuali inalatori per l’asma che abbiamo sul mercato sono molto economici e i gas che contengono al loro interno sono uno dei maggiori contributi del cambiamento climatico. Molti paesi pensano che le alternative esistenti sono migliori e alcuni pazienti nel Regno Unito hanno detto di trovare giovamento e hanno un maggior controllo dell’asma. Quindi la scelta migliore, secondo i risultati, sarebbe quella di cambiare gli inalatori per migliaia di persone.

Il cambiamento più importante è quello di come il farmaco entra nei polmoni dei pazienti affetti. Gli spray aerosol contengono un potente gas serra che viene utilizzato per spingere il medicinale fuori dall’inalatore e nelle vie aeree. Questi diversi gas, contenuti negli inalatori, sono più di 3.000 volte più potenti del biossido di carbonio nel riscaldare il pianeta.

Asma, cambiare inalatori può salvare il pianeta

Ciò potrebbe sembrare un piccolo impatto visto anche la grandezza standard degli inalatori. Tuttavia ad oggi sono più di 5 milioni di persone solo nel Regno Unito a soffrire di asma e a fare utilizzo di questi inalatori. Complessivamente, circa il 4% dell’intera impronta di carbonio del SSN proviene da farmaci per l’asma. Gli unici altri medicinali che si avvicinano sono i gas anestetici usati in chirurgia. I nuovi inalatori sono più ecologici e non contengono propellente. Questi sono chiamati inalatori a polvere secca e per funzionare dobbiamo aspirare il farmaco.

Ciò potrebbe essere importante solo se siamo particolarmente preoccupati del cambiamento climatico, ma fanno davvero bene ai pazienti? Finché si riesce a portare il farmaco nel posto giusto nei polmoni, un inalatore non è necessariamente migliore dell’altro e la stragrande maggioranza dei pazienti può usare un inalatore in polvere secca. Gli inalatori spray sono in realtà piuttosto complicati da utilizzare e spesso le persone sono piuttosto in difficoltà nell’utilizzarli e molto spesso il farmaco arriva nella gola invece del punto compromesso.

Il controllo è fondamentale

Gli inalatori spray per aerosol richiedono un respiro lento e costante mentre viene utilizzato l’inalatore. Un inalatore di polvere secca ha bisogno di una rapida aspirazione, che è il numero di persone che usano gli inalatori istintivamente. Il controllo è fondamentale sia per i pazienti che per il pianeta. Meno le persone hanno bisogno di fare affidamento sui loro inalatori di sollievo, migliore è sia per la loro qualità di vita che per le emissioni di gas serra. Questo slancio viene ora invertito mentre il SSN tenta di ridurre le sue emissioni di carbonio.

Il National Institute for Health and Care Excellence, che fornisce consulenza ai medici su quali farmaci dovrebbero essere usati, afferma che gli inalatori di polvere secca saranno adatti a molti. Si teme che spingere tanto verso questo tipo di inalatori potrebbe danneggiare molte persone. Quelle che tengono l’asma controllata e sono capaci di utilizzare gli inalatori spray, dovrebbero rimanere su questa linea e non cambiare. Bambini e anziani non potrebbero essere in grado di attuare la veloce ispirazione del farmaco di cui si ha bisogno.

