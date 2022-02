Mentre l’isolamento sociale e il lavoro da casa sono stati un calvario per molti, per gli astronomi ha rappresentato il momento giusto per iniziare a risolvere i misteri cosmici in sospeso da un paio d’anni. Anche se, ironia della sorte, durante questo processo hanno trovato un oggetto interstellare molto più enigmatico dei precedenti, che appare e scompare senza preavviso: una sorgente radio.

Le sorgenti radio sono oggetti provenienti dallo spazio, legati a buchi neri, che emettono radiazioni elettromagnetiche impercettibili, rilevabili solo dalle radiofrequenze. Quindi, la scoperta di Tyrone O’Doherty è uno degli eventi astronomici più interessanti dall’inizio della pandemia.

L’oggetto spaziale che appare e scompare

Tutto è iniziato durante il primo lockdown del 2021 nella città di Perth, in Australia. Un astronomo stava lavorando da casa alla ricerca di sorgenti radio interstellari che stavano cambiando la loro scala, quando ha deciso di chiedere aiuto a O’Doherty, uno dei suoi studenti universitari. Con sua sorpresa, O’Doherty gli ha presentato un rapporto in cui spiegava che, all’inizio del 2018, aveva rilevato una sorgente radio particolarmente insolita a circa 4.000 anni luce di distanza, che dopo pochi mesi è scomparsa da ogni spettro: GLEAM- X J162759.5 -523504.

Inizialmente, il ricercatore riteneva che si trattasse di un errore di calibrazione nelle misurazioni del telescopio del suo studente. Tuttavia, analizzando questo evento, entrambi gli esperti hanno stabilito che si trattava di uno dei pochi casi di “sorgenti radio transitorie”, ovvero oggetti interstellari luminosi che appaiono e scompaiono dalla galassia a causa di reazioni fisiche estreme, come una collisione stellare.

Osservando più dati, in un’osservazione fatta 18 minuti dopo, c’era di nuovo la fonte. “A questo punto ho iniziato a sudare freddo. C’è uno sforzo di ricerca mondiale che cerca di ripetere i segnali radio cosmici trasmessi su una singola frequenza. Si chiama ricerca dell’intelligenza extraterrestre“, ha raccontato Tyrone O’Doherty, studente alla Curtin University.

Una sorgente radio o un segnale extraterrestre

Generalmente le sorgenti radio più luminose tendono a diventare buchi neri supermassicci. Principalmente perché sono composti da idrogeno e monossido di carbonio, entrambi composti di base di queste galassie mangia-stelle.

Ma questo oggetto interstellare era molto più luminoso di un buco nero che emetteva enormi getti di materia nello spazio. Pertanto, gli astronomi hanno consultato tutte le rilevazioni di radioastronomia registrate negli ultimi otto anni dal Murchison Widefield Array, uno dei più importanti centri di rilevamento in Australia. Hanno stabilito che questa sorgente radio non poteva essere correlata a un buco nero, né a un oggetto extraterrestre. Principalmente perché le onde radio che emetteva avevano uno schema ripetitivo, tre volte all’ora; che sembrava indicare che si trattava di un oggetto astrofisico compatto, rotante e altamente magnetico.

Al momento, tutti i colleghi a cui è stato presentato il rapporto di questi astronomi hanno scelto di assumere una posizione neutrale rispetto alla radiosorgente, cioè non la rifiutano ma non la accettano nemmeno. Pertanto, lo studio dell’origine di questo oggetto interstellare che scompare è rimasto in una sorta di “limbo scientifico”. Tuttavia, O’Doherty ritiene che ci sia una possibile spiegazione al riguardo: che si tratti di una nana bianca o di una stella di neutroni. Soprattutto perché, quando questi tipi di stelle bianche collassano, tendono a sviluppare campi magnetici simili a quelli del nostro GLEAM-X J162759.5-523504.

Sebbene l’apparizione e la scomparsa intermittente che la sorgente radio presenta non siano usuali tra le nane bianche. Quindi, forse, la comunità scientifica si trova di fronte alla prima stella di neutroni in grado di controllarne la luminosità, ma non è ancora in grado di riconoscerla.