Eufy Robovac X8 Hybrid rappresenta la punta di diamante dei robot aspirapolvere lanciati da Eufy, una sussidiaria di Anker, nel corso degli ultimi mesi. In vendita su Amazon ad un prezzo premium, ovvero di partenza almeno 499 euro, propone interessanti funzioni, prestazioni all’altezza e tanta qualità.

Design e Estetica

Esteticamente il prodotto è molto standardizzato, ha forma circolare, con dimensioni relativamente contenute (345 x 345 millimetri), ed una piccola torretta nella quale è integrato il laser per lo spostamento negli spazi. L’altezza non è elevata (97,2 millimetri), o almeno non più di altri modelli già recensiti in passato, nei test è riuscito perfettamente a passare al di sotto dei letti o mobili non particolarmente alti. Sempre superiormente troviamo i pulsanti fisici per il controllo senza l’applicazione ufficiale, completamente retroilluminati.

Il design è particolarmente aggressivo, l’intero frame è in plastica, ma con una texture che ricorda lontanamente la fibra di carboni, bella la trama superiore, sebbene il suo essere lucido trattenga molto la polvere e lo sporco in generale. Ribaltando il dispositivo troviamo una spazzola centrale dalle dimensioni ridotte rispetto alla concorrenza, e purtroppo solo una spazzola laterale, comoda per pulire il battiscopa e gli angoli. Le ruote non sono troppo rumorose, dato il loro essere “retrattili”, permettono anche di superare piccoli ostacoli senza difficoltà.

Posteriormente, infine, ecco arrivare il serbatoio dove posizionare il liquido per il lavaggio. Le sue dimensioni sono anch’esse in linea con gli altri modelli già recensiti (raggiunge 250ml); per accedere alla vaschetta dello sporco (da 400ml), invece, basterà sollevare il coperchio superiore, al suo interno troveremo anche il filtro completamente sostituibile.

Prestazioni e Autonomia

L’Eufy Robovac X8 Hybrid ha una potenza massima di 2×2000 Pa, la rumorosità non è molto elevata, se considerate che raggiunge al massimo i 60dB, da segnalare però la presenza di una modalità non disturbare, per ridurre al massimo l’emissione rumorosa. Il livello di pulizia è elevato, è presente la possibilità di impostare l’incremento automatico in relazione al piano che si sta pulendo. Il lavaggio, al contrario, è ad ogni modo abbastanza limitato, proprio perché non potendo utilizzare il detersivo di tutti i giorni, il dispositivo faticherà a lavare in maniera approfondita, lasciando una scia bagnata; il consiglio è di acquistarlo più per pulire, che per lavare.

Dall’applicazione ad ogni modo si possono raggiungere tantissime funzioni differenti, oltre ad accedere al report di pulizia, potremo anche attivare la pulizia con il ritorno automatico (se l’autonomia dovesse terminare prima della fine del ciclo, si interromperà per riprendere in un secondo momento), oppure gestire la mappa. Dopo il primo giro di ricognizione, sarà possibile suddividerla in varie aree (o stanze), ed impostare della aree vietate dove impedirne il funzionamento. Le potenze di aspirazione sono quattro, da tale scelta dipenderà anche l’autonomia generale; volendo invece modificare il tipo di pulizia, sarà possibile scegliere una singola stanza, un’area o anche un piccolo spazio disegnato sulla mappa.

L‘autonomia è generalmente eccellente, una pulizia approfondita di una abitazione di 120 mq richiede all’incirca 70 minuti, consumando non più del 50% di carica complessiva, e lasciando l’incremento automatico della potenza. Raddoppiando il tutto, possiamo immaginare un utilizzo per circa 140 minuti continuativi, prima di dover effettivamente ricorrere alla ricarica.

Eufy Robovac X8 Hybrid: conclusioni

In conclusione l’Eufy Robovac X8 Hybrid è un eccellente robot aspirapolvere, in termini di materiali costruttivi, funzioni raggiungibili tramite l’applicazione, qualità nella pulizia e nelle prestazioni in generale. Il lavaggio è leggermente inferiore alle aspettative, sebbene poi non così tanto rispetto a quanto siamo solitamente abituati a vedere. Questo è forse l’unico aspetto negativo, a cui possiamo aggiungere il prezzo, abbastanza elevato per un marchio ai più forse sconosciuto, ma in fortissima ascesa ed in grado di realizzare prodotti eccellenti.