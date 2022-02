Con l’avvicinarsi di San Valentino, si sa, si cerca di pensare a tutto per sorprendere il proprio partner. Tra i tanti gesti da poter fare, uno sicuramente apprezzato è quello di inviare un bel messaggio d’amore. Le possibilità sono davvero infinite. Se, però, non avete idee su cosa scrivere e volete qualche spunto, siete nel posto giusto.

In questo articolo, andiamo ad elencare quelli che, secondo noi, sono alcuni dei migliori messaggi da mandare al proprio partner per il giorno di San Valentino. Che sia via WhatsApp, SMS o qualsiasi altro social, il risultato è sempre lo stesso, strappare un sorriso a chi amate. Scopriamoli insieme!

San Valentino: le migliori frasi da inviare al proprio partner

– Anche se non te lo dico spesso, voglio che tu sappia che il tuo amore e la tua dolcezza significano molto per me. Grazie di far parte della mia vita.

– Mi stai donando i più gioiosi e felici anni della mia via. Ti amerò per sempre, buon San Valentino.

– Anche se siamo lontani con il corpo, non lo siamo con il cuore. Buon San Valentino.

– Il vero amore non è fatto di cene a lume di candela e di passeggiate in riva al mare. Il vero amore è il nostro, fatto di comprensione, rispetto e fiducia. Ti amo amore mio.

– Ti dono il mio cuore, pieno di amore puro per te. Per favore non romperlo e tienilo sempre vicino al tuo.

– Ho sentito qualcuno bisbigliarmi il tuo nome all’orecchio, ma quando mi sono girato ho realizzato di essere solo. A quel punto ho capito che era il mio cuore a farmi capire che mi manchi. Buon San Valentino amore.

– Senza te al mio fianco oggi, il sole ha smesso di splendere e la luna ha deciso di non apparire. Spero di poterti baciare al più presto, buon San Valentino.

– L’amore, in fin dei conti, è come la guerra: facile da iniziare, difficile da finire e impossibile da dimenticare. Ti amo tanto.

– É davvero curioso vedere quanto tu abbia impatto sulla mia vita. Basta guardare un tuo sorriso per rendere felice la mia giornata. Quando ripenso a ciò, mi ricordo perché ti amo così tanto.