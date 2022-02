Le Isole Orcadi hanno subìto la stessa migrazione di massa dall’Europa 4.500 anni fa come il resto del Regno Unito, con la sostituzione di gran parte della popolazione locale. Questa è la conclusione degli esperti guidati dall’Università di Huddersfield che hanno analizzato il DNA antico dai resti umani trovati nel sito di Links of Noltland, sull’isola di Westray.

Si è scoperto che questo insediamento, occupato dal IV millennio a.C. alla metà del I millennio a.C., contenesse almeno 35 edifici. I risultati del DNA, ha affermato il team, mettono in discussione l’ipotesi che l’arcipelago fosse una comunità relativamente insulare nella transizione dal neolitico all’età del bronzo.

Inoltre, mentre i reinsediamenti della prima età del bronzo erano spesso guidati da uomini dediti all’espansione degli allevamenti, alle Orcadi sembra essersi verificato il contrario. Sulla base della sopravvivenza per almeno mille anni dei lignaggi maschili della popolazione neolitica originaria dell’isola, sembra che i nuovi arrivati ​​fossero principalmente femmine.

Secondo i ricercatori, una tale composizione demografica è “unica” tra le migrazioni dell’età del bronzo nell’Europa settentrionale e centrale. Gli esperti hanno anche affermato di ritenere che i nuovi arrivati ​​siano stati probabilmente i primi visitatori delle Isole Orcadi che parlavano lingue indoeuropee. Gli immigrati sembrano avere una discendenza genetica derivata, almeno in parte, da pastori che vivevano nella steppa a nord del Mar Nero.

Orkney: l’antica capitale della Gran Bretagna

Quando l’agricoltura prese piede per la prima volta nel Neolitico, circa 5.000 anni fa, le Orcadi erano un centro culturale di una certa influenza.

Soprannominata da alcuni come “l’antica capitale della Gran Bretagna“, l’isola sfoggiava abitazioni in pietra, monumenti megalitici e templi che rimangono magnificamente conservati fino ad oggi.

Inoltre, le Orcadi furono il luogo di nascita di uno stile ceramico che si diffuse in tutte le isole britanniche. Tuttavia, per molto tempo si è ritenuto che i successivi mille anni dicessero che l’influenza dell’arcipelago diminuiva e le isole diventavano più insulari.

Data la relativa scarsità di resti di questo periodo, si sa molto poco delle Orcadi dell’età del bronzo. E le nuove scoperte mostrano che le isole potrebbero essere state più collegate di quanto si pensasse a lungo.

Lo studio è stato condotto dall’archeologo George Foody dell’Università di Huddersfield e colleghi. “Ciò mostra che l’espansione in tutta Europa nel terzo millennio a.C. non è stato un processo monolitico, ma è stato più complesso e vario da un luogo all’altro“, ha spiegato il dott. Foody. Il coautore dell’articolo e genetista umano Jim Wilson dell’Università di Edimburgo è d’accordo, aggiungendo: “È assolutamente affascinante scoprire che il lignaggio genetico maschile dominante dal Neolitico Orcadiano è persistito per almeno 1.000 anni fino all’età del bronzo“. Questo, ha osservato, “nonostante la sostituzione del 95% del resto del genoma da parte di donne immigrate“.

Come notato, la maggior parte delle migrazioni della prima età del bronzo furono guidate da uomini e la maggior parte delle donne che si unirono alle popolazioni in espansione provenivano da gruppi di agricoltori locali. Secondo i ricercatori, il motivo per cui la situazione delle Orcadi era così diversa è probabilmente dovuto al fatto che le fattorie dell’arcipelago erano già consolidate, stabili e autosufficienti all’inizio dell’età del bronzo.

In aggiunta a questo, i dati genetici del team suggeriscono che la popolazione agricola delle Orcadi fosse già dominata dagli uomini al culmine del Neolitico, lasciando le isole generalmente meno suscettibili all’arrivo di estranei.

Insieme, questi fattori hanno permesso agli agricoltori originari di resistere meglio ai tempi più duri che arrivarono alla fine del Neolitico e di mantenere il loro dominio sui nuovi arrivati ​​che arrivarono nelle generazioni successive.

Secondo i ricercatori, il motivo per cui la situazione delle Orcadi era così diversa è probabilmente dovuto al fatto che le fattorie dell’arcipelago erano già consolidate, stabili e autosufficienti all’inizio dell’età del bronzo. In aggiunta a questo, i dati genetici del team suggeriscono che la popolazione agricola delle Orcadi fosse già dominata dagli uomini al culmine del Neolitico, lasciando le isole generalmente meno suscettibili all’arrivo di estranei.

Nel complesso, ha spiegato il team, i risultati dello studio erano inaspettati per due ragioni completamente diverse. Gli archeologi sono rimasti sorpresi dalla portata dell’immigrazione nelle Orcadi, mentre i genetisti sono rimasti perplessi dalla sopravvivenza dei lignaggi neolitici maschili. “Questa ricerca mostra quanto dobbiamo ancora imparare su uno degli eventi più importanti della preistoria europea: come si è concluso il Neolitico“, afferma Martin Richards, autore dell’articolo e archeologo dell’Università di Huddersfield.

I risultati completi dello studio sono stati pubblicati sulla rivista Proceedings of National Academy of Sciences.