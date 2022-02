Insolite masse di aria fredda deviate dall’atmosfera artica hanno sorpreso l’inverno del Canada, il secondo Paese più freddo del mondo dopo la Russia, diffondendosi oltre i soliti territori con impressionante persistenza. Per i meteorologi, l’evento estremo di un improvviso riscaldamento della stratosfera ha spostato il vortice polare a sud, generando ondate di freddo che hanno congelato anche le città abituate ai rigori delle basse temperature.

L’agenzia spaziale statunitense registrò per la prima volta il fenomeno nel 1952, chiamandolo con l’acronimo SSW (Sudden Stratospheric Warming). Ma non succedeva da almeno 20 anni. Negli Stati Uniti le temperature sono crollate a meno 30 gradi centigradi, le lezioni sono state sospese, gli americani si sono rintanati in casa e le serie tv hanno raggiunto ascolti record. “Si tratta di un evento estremo, caratterizzato non solo dall’intensità del freddo ma anche dalla sua durata”, spiega il climatologo David Phillips, dell’Agenzia per l’ambiente del governo canadese. “Giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, mese dopo mese, non c’è stata alternanza con le masse d’aria americane, che portano temperature più miti“. In tali circostanze, anche i centri più popolosi sono diventati città fantasma.

Whitehorse, la città che resiste

Whitehorse, tuttavia, resiste. La capitale del territorio dello Yukon, la vicina Alaska, è la città più grande del Canada nord-occidentale. I suoi eroici 27.000 abitanti sono abituati a inverni con -20°C. Anche in circostanze estreme, la città si rifiuta di andare in letargo, coltivando la natura e gli sport invernali con una disposizione indistruttibile.

Quando il paesaggio impallidisce di neve e le giornate si accorciano, è tempo di praticare lo sport nazionale invernale, lo sleddog, la corsa di cani da slitta. È anche ora di uscire nella notte alla ricerca dell’imprevedibile aurora boreale. La città è il punto di arrivo della più grande corsa internazionale di slittino, la Yukon Quest, che si svolge ogni febbraio, dal 1984. La partenza è a Fairbanks, Alaska, indipendentemente dalle condizioni meteorologiche. Circa 30 squadre formate da un musher (corridore di slitte) e 12 cani, delle razze Alaskan Malamute e Siberian Huskie, impiegano 10 giorni per effettuare il test di congelamento, mobilitando organizzatori, volontari, stampa, fanatici e curiosi.

Non è solo durante la Yukon Quest che Whitehorse è strettamente connesso all’Alaska. La città gioca un ruolo importante nell’integrazione con lo Stato americano, attraversata dalla Alaska Railway, che parte da Dawson Creek, nel territorio della British Columbia, e va a Delta Junction, in Alaska. I suoi 2.400 km furono costruiti dai soldati statunitensi in otto mesi durante la Seconda Guerra Mondiale. La rotta strategica, che ha permesso agli Stati Uniti di far volare aerei verso la Russia per combattere i tedeschi, rende più facile visitare i punti più lontani dalle luci della città, dove residenti e turisti si accampano in attesa dello spettacolo dell’aurora boreale.

Sebbene le popolazioni indigene attribuissero l’apparizione di luci colorate nel cielo a divinità e fantasmi, il fenomeno è causato dalla collisione di particelle di vento solare con atomi di ossigeno e azoto provenienti dai poli magnetici nord e sud della Terra, solitamente ad altezze comprese tra 80 e 240 km. Poiché i venti impiegano dai due ai tre giorni per raggiungere il pianeta, ogni giorno diversi istituti pubblicano previsioni che indicano il livello di attività dell’aurora.

La scienza non è nemmeno in grado di misurare l‘ipnosi collettiva causata dallo spettacolo di luci danzanti mentre viaggiano attraverso il cielo, senza un tempo, una sceneggiatura o un colore precedentemente definiti. Per vederle, devi passare la notte in allerta e sperare che le nuvole non interferiscano con la performance.

Nato dalla corsa all’oro della fine del XIX secolo, negli ultimi anni Whitehorse è emerso come un centro per la caccia e l’osservazione dell’alba. È diventata una scommessa turistica canadese – insieme alla città di Yellowknife, nel Territorio del Nordovest – per affrontare la concorrenza dei paesi nordici, strutturati da decenni per accogliere gli amanti delle luci polari dell’emisfero settentrionale.

Sotto i 30°C

Vivere avventure estreme richiede volontà. A Whitehorse, uscire da un ambiente climatizzato in inverno, di giorno o di notte, richiede uno sforzo. L’elenco degli accorgimenti è lungo: pantaloni termici, calze e camicetta ricevono, sopra, un paio di pantaloni in tessuto spesso; e, sopra, i tipici pantaloni con bretelle, antivento e impermeabili, usati dagli sciatori. La camicetta in pile è rinforzata con sciarpa, guanto e cappello o maschera di lana. Per chiudere le fessure, utilizzare un cappotto adatto a temperature fino a meno 50 gradi, con cappuccio. Stivali di gomma alti e con suola spessa completano il look non così affascinante della stagione.

Nonostante sia quasi al confine con la regione meridionale del paese, Whitehorse trascorre sei mesi al freddo polare. Ma il modo di vivere somiglia poco a quello di altre comunità, la maggior parte delle quali non raggiunge i mille abitanti, non sono collegate via terra al resto del Paese e mantengono più forti le tradizioni Inuit dei popoli eschimesi.