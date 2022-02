L’intelligenza artificiale del linguaggio è ormai presente ovunque. Ci da una mano a filtrare le informazioni ovunque, ma quando si tratta di aiutare gli esseri umani a elaborare le informazioni, l’intelligenza artificiale è poco utilizzata. Se vogliamo utilizzarla per l’apprendimento e il potere decisionale, l’IA ha un enorme potenziale ed è in grado di aumentare le capacità in modo efficace e rivoluzionario.

In modo più specifico e particolare, quando la utilizziamo in campo linguistico, possiamo migliorare il modo in cui estraiamo il significato di un testo non strutturato e che a sua volta può aiutare a prendere decisioni aziendali migliori e più velocemente. Tendiamo sempre ad avere un pò paura quando pensiamo ad un mondo pieno di robot che potrebbero sostituirci.

Intelligenza artificiale e linguistica aiutano i dipendenti ad imparare

Dobbiamo però smettere di pensare ai robot come concorrenza, ma dobbiamo soffermarci su quanto possono aiutarci, aiutandoci ad essere più produttivi ed efficienti. Quando si tratta di intelligenza linguistica, L’IA aiuta a fornire agli esseri umani informazioni più accurate con maggiore frequenza. L’IA apre le porte a migliori informazioni, migliore collaborazione e, in definitiva, risultati migliori.

Riconoscendo che l’apprendimento efficace e il processo decisionale sono fondamentali per aiutare le aziende a raggiungere gli obiettivi ed è un modo chiave per spostare l’industria delle notizie in futuro, si è spostata l’attenzione dall’accesso alle informazioni a come progettare l’obiettivo dell’apprendimento. L’intelligenza artificiale non solo potrebbe aiutare a migliorare il modo in cui consumiamo le informazioni, ma potrebbe fungere da veicolo inestimabile per contestualizzare le informazioni, che è un’impalcatura fondamentale per l’apprendimento.

In qualunque lavoro e in qualunque azienda prendere decisioni è fondamentale per il successo e proprio per questo l’intelligenza linguistica ha un enorme vantaggio. Ci dà accesso a informazioni che potremmo aver trascurato e che sono state estratte da un volume di informazioni maggiore di quello che potremmo leggere ed elaborare noi stessi. Ora, con la capacità di sfruttare grandi quantità di dati e contenuti, le organizzazioni hanno il potere di migliorare i processi interni e le esperienze dei consumatori allo stesso modo, portando a risultati significativamente migliori.

La chiave è abbracciare la trasformazione offerta dall’IA, piuttosto che temerla. Passando a questa prospettiva e considerando l’IA per quello che è, come un potente compagno di apprendimento, possiamo iniziare a vedere come la collaborazione uomo-macchina può aiutare i team a svolgere meglio il proprio lavoro, consentire un migliore processo decisionale.

Foto di Gerd Altmann da Pixabay