I casinò attirano una grande fetta di utenti italiani, soprattutto nelle fasce di età più alte. I numeri di utilizzo registrati negli ultimi anni sono particolarmente elevati, mostrando una crescita costante e rapida del mercato. Come per ogni settore popolare, la pubblicazione di nuovi giochi da casinò è sempre particolarmente attesa e discussa, soprattutto quando i titoli provengono da società di sviluppo di spicco.

La categoria di giochi da casinò più usata è quella delle slot machine, realizzate da società di sviluppo specializzate. Per capire l’importanza delle società di sviluppo basta pensare che molto spesso quando ci si chiede quali sono i migliori casinò online uno degli elementi chiave per differenziare una piattaforma eccezionale da una scadente è proprio valutare con quali sviluppatori di giochi collabora.

NetEnt, Pragmatic Play e NextGen sono solo alcune delle società più rinomate in relazione allo sviluppo di slot e altri giochi. Nonostante ciò, stanno nascendo sempre più aziende interessate a questo settore, favorendo ancora di più la crescita.

4 giochi da casinò attesi nel 2022

Quando una delle maggiori società di sviluppo comunica la pubblicazione di un nuovo titolo di gioco genera sempre un certo clamore, attirando l’attenzione di tanti utenti. In questo senso, il 2022 potrebbe essere un anno particolarmente piacevole per tutti coloro che vogliono provare nuovi giochi di questo tipo. Vediamo quali sono i giochi da casinò più attesi del 2022.

1) Might of Ra – Pragmatic Play

Pragmatic Play produce un gran numero di slot machine basate su varie tematiche. Might of Ra riprende il tema dell’Antico Egitto, già conosciuto e apprezzato da molti giocatori. L’idea di base è fornire un’esperienza grafica coinvolgente utilizzando i tipici simboli egiziani, senza dimenticare anche funzioni particolarmente convenienti come i “50 modi per vincere”.

2) Knight Rider – NetEnt

NetEnt è una celebre società di sviluppo che ha realizzato dei titoli di grande successo come Starburst e Gonzo’s Quest. L’azienda ha deciso di iniziare il nuovo anno con una slot chiamata Knight Rider. I giocatori potranno farsi incantare da grafiche eccezionali e musiche particolarmente curate, oltre a delle funzioni “Wild” destinate a soddisfare anche gli utenti più esigenti. Questa slot machine integra dei “Walking Wild” che scorrono sui rulli fino a generare un moltiplicatore del valore di 121 volte.

3) Miss Midas – NextGen

NextGen è una società specializzata nella creazione di slot fin dal 1999. Nel 2010 è entrata a far parte di un gruppo più ampio, tuttavia, continua a occuparsi dello sviluppo di slot machine. Uno dei titoli tanto attesi in arrivo quest’anno è Miss Midas, gioco basato sulla mitologia greca. Ancora una volta le storie del passato sembrano essere un argomento chiave per lo sviluppo di questo tipo di giochi, particolarmente apprezzato dagli utenti. Il gioco dispone di una griglia 5 x 3, compatibile anche con la realtà virtuale.

4) Gold Digger Megaways – iSoftBet

iSoftBet ha deciso di prendere in prestito la tecnologia “Megaways” sviluppata da Big Time Gaming per offrire una slot machine tanto attesa dai giocatori. Il titolo dispone di 6 rulli e 117mila modi per vincere, rendendo l’esperienza di gioco particolarmente interessante. Ci si aspetta un grande successo come per gli altri giochi “Megaways”.

Questi erano 4 dei giochi da casinò più attesi del 2022. Nonostante ciò, le società continuano a lavorare duramente per sviluppare nuovi titoli in modo costante.