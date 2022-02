Abbiamo comprato da poco un nuovo smartphone Samsung Galaxy e tra le novità possiamo trovare Bixby. Tuttavia che cos’è? Bixby è un’assistente virtuale che apprende da ciò che noi cerchiamo nel web e seleziona i migliori risultati che più si adattano alle nostre preferenze. Molti però non ci si trovano e preferisco altri assistenti virtuali, come magari Google, e quindi preferirebbero disattivarlo sul proprio dispositivo.

Con un’impostazione predefinita Bixby si attiva sugli smartphone Samsung Galaxy tenendo premuto il tasto laterale, che solitamente funziona per accendere e spegnere il dispositivo. L’interfaccia intelligente è integrata sui device compatibili attraverso quattro grandi funzionalità: Vision, Voice, Home e Reminder.

Bixby, l’assistente virtuale può essere disattivato sul dispositivo Samsung

Bixby Vision è una caratteristica di ricerca tramite immagini che permette di cercare informazioni rilevanti in maniera semplice. Attivandola si effettua la scansione degli oggetti o luoghi con la fotocamera per ricerca quello che viene riconosciuto online, come prodotti o luoghi. Bixby Voice elabora comandi più complessi con interazione naturale. Oltre alle funzioni base è possibile chiedere a Bixby di cercare una specifica cosa in un determinato momento. È possibile inoltre creare promemoria in modo più facile e più veloce e è possibile creare promemoria per video, immagini o siti web da visualizzare in un secondo momento.

Tuttavia se non ci troviamo bene come possiamo disabilitarlo in modo definitivo? Apriamo il menù d’alimentazione e scorriamo una volta verso il basso e poi di nuovo per espandere le impostazioni; tocchiamo le Impostazioni del tasto laterale, premere su mantenere premuto e selezionare Menù di spegnimento. Allo stesso modo in cui l’Assistente Google risponde alla nostra voce e al nostro saluto, anche Bixby risponde alla nostra voce. Molto spesso anche se in modo volontario l’attiviamo; se vogliamo disattivarla apriamo l’app Bixby, apriamo il menù laterale, tocchiamo l’icona delle impostazioni e disattiviamo l’attivazione vocale.

Dobbiamo tener presente che Bixby non funziona affatto quando non abbiamo effettuato l’accesso a un account Samsung, quindi se non utilizziamo altre funzionalità specifiche di Samsung, possiamo semplicemente disconnetterci in Gestisci account nelle impostazioni del nostro telefono. Questi suggerimenti si applicano a tutti i dispositivi Samsung Galaxy dal Note 10 e successivi, poiché non dispongono di pulsanti Bixby dedicati. I Samsung Galaxy S8, S9, S10, Note 8 e Note 9 hanno pulsanti Bixby dedicati che non possono essere completamente disattivati.

Foto di Pexels da Pixabay