Fare trading e detenere Bitcoin sembra un’impresa redditizia per alcune persone. Questo perché il ritorno sugli investimenti di Bitcoin che gli investitori a breve e lungo termine rivelano online è affascinante. E questo ha incoraggiato investitori esperti e principianti a considerare di investire più denaro in questa valuta virtuale.

Tuttavia, fare trading e investire in Bitcoin sembra un compito più complesso per alcune persone. Forse è perché alcune persone devono ancora capire come funziona questa valuta virtuale. Oggi, alcune persone sanno che Bitcoin è una valuta digitale che possono acquistare e detenere o scambiare per ottenere profitti. Per saperne di più sul trading di bitcoin puoi visitare https://trustpedia.io/it/trading-robots/

Satoshi Nakamoto ha introdotto Bitcoin come sistema di pagamento o finanziario alternativo. Dopo qualche tempo, è emerso il software di mining Bitcoin. Inizialmente, il processo di mining era redditizio, ma l’aumento della concorrenza ha ridotto la sua redditività per la maggior parte delle persone. Di conseguenza, la maggior parte delle persone converte il proprio denaro fiat con Bitcoin tramite scambi di criptovalute.

Quindi, puoi convertire denaro fiat in Bitcoin usando il tuo dispositivo Android? La risposta più semplice è sì. Questo perché puoi trovare molti scambi di criptovalute che ti consentono di acquistare e vendere Bitcoin utilizzando il tuo dispositivo Android. Ecco i passaggi per convertire denaro fiat in Bitcoin.

Usa uno scambio Bitcoin affidabile

Come suggerito, le persone creano bitcoin in due modi. Un metodo è il mining di Bitcoin che comporta l’investimento in computer potenti ed elettricità. Hai anche bisogno di abilità specializzate per risolvere enigmi matematici e ottenere nuovi bitcoin come ricompensa. Se il mining di Bitcoin non è un’opzione ideale per te, l’altra opzione è acquistare questa valuta virtuale su uno scambio crittografico affidabile.

Alcuni exchange di criptovalute hanno applicazioni che gli utenti possono scaricare e installare sui propri dispositivi Android. Pertanto, puoi accedere facilmente allo scambio di criptovalute dal tuo dispositivo mobile una volta installata l’applicazione.

Registrati al Crypto Exchange

Iscriviti alla piattaforma dopo aver identificato uno scambio di criptovalute affidabile con notevoli costi di transazione nominali e liquidità. La maggior parte degli scambi di criptovalute ha un semplice processo di registrazione perché richiedono ai nuovi utenti di inserire i propri dettagli di base. Ad esempio, uno scambio di criptovalute potrebbe richiedere di fornire un numero di cellulare e un indirizzo e-mail e impostare una password per proteggere il tuo account.

Processo di convalida

Dopo la registrazione, uno scambio crittografico affidabile ti richiederà di verificare la tua identità. Chiamato anche Know Your Customer, il processo di verifica è obbligatorio nella maggior parte degli scambi crittografici.

Il tempo impiegato da una piattaforma per verificare la tua identità varia, ma varia tra 5 e 7 giorni. Uno scambio crittografico può chiederti di fornire un’identità approvata dal governo e una foto. Tuttavia, considera le informazioni che lo scambio crittografico ti chiede di fornire perché l’obiettivo principale di Bitcoin è garantire l’anonimato dell’utente.

Specifica un metodo di pagamento

Dopo aver completato il processo di convalida, collega il tuo account di scambio di criptovalute a un metodo di pagamento. Questo processo può anche richiedere del tempo perché la tua banca o il fornitore della carta di credito devono approvare il collegamento. Dopo aver collegato la tua banca al tuo account di scambio di criptovalute, puoi convertire denaro fiat in bitcoin.

Considerazioni Finali

Il modo più semplice e sicuro per convertire denaro fiat in Bitcoin è utilizzare uno scambio di criptovalute. Ciò significa che devi registrarti con uno scambio crittografico affidabile e quindi collegarlo a una banca o a una carta di credito. Prima di caricare il denaro fiat, vuoi convertire in Bitcoin, completare il processo di verifica dell’identità e attendere che la tua banca o il fornitore della carta di credito approvino il collegamento del metodo di pagamento a uno scambio di criptovalute. Successivamente, puoi convertire denaro fiat in Bitcoin utilizzando il tuo dispositivo Android.