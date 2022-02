Avete disperatamente bisogno trovare un file all’interno di Google Drive, ma nonostante le ricerche non siete riusciti a scovarlo? Nessun problema, in questa piccola guida andiamo a spiegarvi passo per passo come fare per recuperare in maniera veloce qualsiasi documento che avete sul vostro Google Drive.

Google Drive è un qualcosa che, sopratutto se si usa per lavoro, può diventare un vero e proprio labirinto di documenti. Trovare ciò che serve in poco tempo potrebbe sembrare, a prima vista, un’impresa impossibile. In realtà, esistono degli strumenti di Google che permettono di risolvere il tutto in maniera abbastanza semplice. Scopriamo insieme come.

Google Drive: cercare file in pochi secondi grazie ai chip di ricerca

Si chiamano “search chip” o chip di ricerca, gli strumenti di Google Drive che permettono di trovare qualsiasi file in poco tempo. Grazie a questi filtri, anche il più remoto dei documenti salterà fuori in pochissimo tempo. Ovviamente, l’importante è saperli usare al meglio. Presenti in prossimità della barra di ricerca, permettono di filtrare i contenuti su drive per:

Tipologia di file

Persone

Posizione

Ultima modifica

Stato

Tempo di creazione

Tipologia di file

Grazie a questo filtro è possibile restringere il campo in base all’estensione del file che si sta cercando. Se si è alla ricerca di una tipologia di file dello stesso tipo, questo è il chip perfetto da usare.

Persone

Questo chip permette di filtrare i file in base alla persona che ha inviato il file. Se utilizzate Google Drive per lavoro e cercate un file di cui non ricordate il titolo, ma ricordate chi lo ha inviato, questo è il chip perfetto da usare.

Posizione

Con questo filtro è possibile cercare i file in base a dove si trovano. Basterà scegliere la cartella e il campo di ricerca si restringerà in un lampo.

Ultima Modifica

Non ricordate come si chiama il file, ma ricordate l’ultima volta che lo avete modificato? Questo è il chip che fa al caso vostro. Basta inserire il periodo di riferimento e il file che cercate spunterà subito.

Stato

Tale chip permette di cercare i documenti in base allo stato di lavorazione in cui si trovano. Se ricordate questo dettaglio, vi sarà molto utile per trovare i file in pochi secondi.

Tempo di creazione

Chip ideale per coloro che vogliono cercare file prodotti in un lasso di tempo preciso. Basta inserire il periodo desiderato e compariranno tutti i file creati in quel lasso di tempo.