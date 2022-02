Ecovacs Deebot T9 AIVI è un robot aspirapolvere che a prima vista sembra davvero avere tutto quello che un utente cerca in un prodotto di questo tipo, è infatti dotato di una telecamera anteriore per fungere da telecamera da interno, della tecnologia AeroForce di iRobot con spazzole innovative, e della funzione di lavaggio. Cosa volere di più? scopriamolo assieme nella nostra recensione completa.

Estetica e Design

Esteticamente il prodotto resta perfettamente in linea con il design del brand, e degli altri dispositivi già recensiti in passato; è interamente realizzato in plastica, nel nostro caso di colorazione nera, un inserto lucido nella parte superiore (che purtroppo si sporca facilmente), sul quale troviamo il radar LIDAR e l’unico pulsante funzione (con led di stato incorporato) per l’utilizzo senza applicazione ufficiale.

Le dimensioni sono nella media, infatti raggiunge 34,5 x 34,5 x 9,5 centimetri, con un peso di 3,88 kg, riesce ad insinuarsi alla perfezione tra le gambe delle sedie, sotto i divani ed i letti. Discorso diverso per il calorifero, in questo caso potrebbe non riuscire a pulire, fermo restando essere dimensionalmente in linea con le aspettative.

Il sistema di apertura superiore è classico dei prodotti Ecovacs, all’interno trova posto un serbatoio per la polvere da circa 420 millilitri, con spazzolina inclusa e filtro completamente removibile. La capienza non si allontana troppo da quanto siamo solitamente abituati a vedere, è forse leggermente più piccolo di altri, ma poi non così tanto. Al prezzo di circa 200 euro, è possibile acquistare la torre di svuotamento automatico, un plus interessante, che però appesantisce la spesa finale (già sostanziosa).

Telecamera

Uno degli aspetti principali dell’Ecovacs Deebot T9 AIVI è la presenza di una vera e propria telecamera anteriore, che facilita la navigazione al robot nelle fasi di pulizia, ma che allo stesso tempo permette di utilizzarlo per funzioni di videosorveglianza (avviando ad esempio la perlustrazione automatica dell’ambiente).

Dall’applicazione è infatti possibile scegliere aree specifiche dove avviare la ripresa, effettuando registrazioni video o scatti fotografici, poi salvati direttamente nella memoria interna del dispositivo di 50MB, per accedervi in un secondo momento. In aggiunta, segnaliamo la presenza di microfono e altoparlante (alla stessa stregua di una IP camera proprio), una sorta di audio a due vie per ascoltare ciò che accade in casa, ed eventualmente far sentire la propria voce ad animali o bambini.

L’unico aspetto negativo riguarda l’assenza di visione notturna, in questo modo sarà possibile utilizzarlo solo ed esclusivamente con luce diurna o artificiale. In confezione da non trascurare nemmeno la presenza di un copri-obiettivo per una maggiore privacy; la connessione avviene tramite WiFi, se questi dovesse mancare, non sarà possibile sfruttare la telecamera da remoto.

Pulizia e Lavaggio

Ecovacs Deebot T9 AIVI è il primo robot dell’azienda ad integrare la tecnologia AeroForce di iRobot (in licenza), un passo in avanti incredibile con altrettanti miglioramenti nel livello di pulizia, e nell’indirizzamento verso una specifica porzione di utenti. A differenza della solita spazzola centrale, il modello corrente integra due spazzole in gomma controrotanti (ovvero che girano in direzioni diverse), ciò porta ad un incremento della presa su tutte le superfici (sia rigide che tappeti), pulizia più profonda, ed evitare che i capelli o i peli degli animali, vi si attorciglino (una scomodità incredibile con tutti gli altri robot aspirapolvere).

1 di 3

La potenza massima di aspirazione è di 3000 Pa, con riconoscimento ed incremento automatico in relazione alla superficie. La rumorosità è maggiore rispetto agli altri modelli del brand, nonostante la presenza della modalità silenziosa/non disturbare, ma non raggiunge i livelli di un Dyson 360 Heurist. E’ inutile dire essere il robot dalle prestazioni migliori di tutta la serie Ecovacs, si è comportato alla perfezione su ogni superficie (dura, morbida, lucida o opaca), con una pulizia approfondita dei tappeti.

La navigazione sfrutta sia il LIDAR, per la mappatura della casa, che la camera frontale per il riconoscimento degli oggetti. La mappatura è corretta, può essere anche multipiano, e non presenta defezioni; lo spostamento all’interno dell’ambiente è accurato, il dispositivo difficilmente va a sbattere, e se proprio si appoggia molto docilmente al mobile o all’ostacolo. Il funzionamento è migliore con luce naturale o artificiale, proprio perché la camera anteriore non avendo la funzione notturna è limitata, sebbene comunque sia importante ricordarlo, la navigazione sia ottima anche al buio completo. La presenza delle due spazzole laterali facilita la pulizia degli spigoli e dei bordi, con l’algoritmo pensato per riconoscere fino a 15 tipologie di oggetti, ed essere in grado di iniziare la pulizia nelle aree meno “popolate” o ricche di impedimenti.

L’Ecovacs Deebot T9 AIVI può essere utilizzato anche per lavare il pavimento, in confezione è disponibile un serbatoio da 180 millilitri, con tanto di moppino lavabile o monouso, dalla capienza sufficiente per lavare in maniera accurata un ambiente da non più di 90 metri quadrati. Il sistema di lavaggio sfrutta la tecnologia Ozmo Pro 2.0, con possibilità di scegliere tre livelli di flusso d’acqua o vibrazioni del panno fino a 480 volte ogni minuto (riuscendo così a strofinare con maggiore energia, pulendo più in profondità). Le prestazioni non differiscono troppo da quanto vi abbiamo già raccontato in passato, sono perfettamente in linea con i top di gamma.

Battteria e Applicazione ufficiale

All’interno dell’Ecovacs Deebot T9 AIVI è stata posizionata una batteria da 5200mAh, più che soddisfacente per ambienti molto ampi, con una singola ricarica si può davvero pensare di pulire anche due piani di una villetta; in caso contrario, è presente la funzione che interrompe momentaneamente la pulizia, tornando autonomamente alla base, per riprendere nel momento in cui ha carica sufficiente. Nei nostri test abbiamo pulito una abitazione di circa 35 metri quadrati, tradotti in meno di 30 calpestabili, in circa 23 minuti con livello standard. Da notare che le tempistiche, e l’autonomia, potranno variare in relazione alla modalità selezionata.

L’applicazione mobile da utilizzare è Ecovacs Home, perfettamente compatibile con ogni dispositivo Android e iOS. Le intefacce sono semplici, intuitive, ben organizzate, e dal design abbastanza moderno. La traduzione è ottima e sono in grado di raccogliere tutte le informazioni necessarie a comprendere appieno il dispositivo. Tra le funzioni da non trascurare troviamo la personalizzazione delle mappe (suddividendo le aree a piacimento, scegliendo l’ordine di pulizia o assegnando i nomi), la gestione della potenzia di aspirazione (organizzata su quattro stadi), la gestione del flusso d’acqua (su 3 livelli), oppure la scelta della modalità di aspirazione (una sola zona, un’area, una stanza) impostandone anche la frequenza. Ultime, ma non per importanza, la pianificazione settimanale, e la gestione della perlustrazione, per quanto riguarda la modalità telecamera.

Ecovacs Deebot T9 AIVI: conclusioni

In conclusione, Ecovacs Deebot T9 AIVI è indiscutibilmente uno dei migliori robot aspirapolvere in commercio, se non addirittura il migliore per svariati motivi. In primis la tecnologia AeroForce di iRobot, il cambiamento in termini di pulizia e di efficienza rispetto ai modelli precedenti, è davvero incredibile, diventando un prodotto perfetto anche per gli utenti con animali, che hanno sempre odiato vedere i capelli arrotolati attorno alla spazzola centrale. La potenza, la mappatura e l’applicazione, non cambiano rispetto all’ottimo Ecovacs Deebot T9 di cui vi avevamo già parlato.

La presenza della telecamera frontale è in parte fine a sé stessa, semplicemente perché rende la navigazione migliore con forte luce, ma è inutilizzabile al buio. Pensando quindi di impostare una ronda nel momento in cui non siamo in casa, per goderne appieno, dovremmo lasciare le luci accese o far entrare la luce dalla finestra, ed è quasi sempre impossibile. Il prezzo è alto, tuttavia lo riteniamo adeguato in rapporto alle prestazioni offerte.