Gli scienziati evidenziano nuovi segnali che il magma si sta muovendo in profondità all’interno del complesso vulcanico delle Tre Sorelle, nella catena delle cascate dell’Oregon. Le apparecchiature utilizzate dal Servizio geologico degli Stati Uniti per monitorare l’attività vulcanica hanno rilevato brevi e piccoli terremoti in un’area di 20 Km in cui il terreno si è sollevato a un ritmo più veloce.

Jon Major, scienziato responsabile del Cascades Volcano Observatory, ha affermato che l’attività potrebbe provenire da impulsi di magma che si muovono a circa 6 Km sottoterra. “Non c’è nessuna minaccia imminente“, ha detto. “La nostra interpretazione è probabilmente correlata a piccoli input in corso di magma nelle profondità del sottosuolo“.

Se il vulcano fosse vicino all’eruzione, ha detto Major, il magma romperebbe più roccia, genererebbe terremoti più grandi, rilascerebbe gas e solleverebbe il terreno a un ritmo molto più veloce.

Tre sorelle “turbolente”

L’ultima eruzione delle Tre Sorelle risale a circa 2.200 anni fa. Major ha detto che è probabile che scoppi di nuovo, ma l’ultima attività è minima rispetto a ciò che gli scienziati si aspettano di vedere prima di un’eruzione.

In un periodo di 14 mesi tra giugno 2020 e agosto 2021, la tecnologia satellitare avanzata ha misurato il sollevamento del terreno. Major ha affermato che il recente tasso di sollevamento non è così veloce come gli scienziati hanno osservato nella regione negli anni ’90, quando il terreno si è sollevato di diversi centimetri, ma è più veloce di quanto non abbiano visto negli ultimi due decenni. E sta accadendo tutto nella stessa posizione generale.

Le nuove tecnologie hanno permesso agli scienziati di rilevare minuscoli cambiamenti nel livello del suolo e un’attività sismica quasi non rilevabile, ha detto Major. “Questi satelliti sono abbastanza sensibili da poter rilevare differenze molto piccole tra il satellite e la superficie terrestre“, ha affermato. L’USGS possiede anche sismometri molto sensibili che hanno rilevato terremoti molto piccoli nella stessa area in ottobre, dicembre e all’inizio di questo mese. Questo tipo di attività potrebbe essere solo un normale rumore di fondo per il complesso vulcanico delle Tre Sorelle e potrebbe essere che gli scienziati siano ora in grado di misurare grazie alla nuova tecnologia.

Gli scienziati affermano che i periodi di sollevamento nell’ammasso vulcanico delle Tre Sorelle sono probabilmente una continuazione di movimenti episodici di magma che si verificano regolarmente da secoli o millenni. I tre vulcani del complesso – North Sister, Middle Sister e South Sister – si sono formati tra 120.000 e 50.000 anni fa.