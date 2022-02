Ancora una volta il sistema operativo di Google continua ad evolversi. La società ha rilasciato una “anteprima solo per sviluppatori di Android 13“. Ciò significa che questa nuova versione è rivolta agli sviluppatori e non all’uso quotidiano. Niente di tutto ciò suona male, ma cosa ci porta di nuovo Android 13?

Android 13 offrirà icone di app a tema

Una delle cose più straordinarie di questo nuovo sistema operativo è rivolta in particolare alle persone a cui piace giocare con le immagini sul proprio telefono. E lo diciamo perché in Android 13 ci saranno le icone delle app a tema. Ti ricordi che prima solo le applicazioni di Google potevano cambiare colore o forma in base al tema/sfondo che utilizzavi? Bene, con Android 13 tutto ciò – ovvero questa limitazione – finirà, perché quella funzione sarà estesa a tutte le icone del tuo cellulare.

Ovviamente, affinché ciò sia possibile, gli sviluppatori dovranno modificare un po’ le loro icone. Quindi, non sperare che tutte le icone siano a tema dall’inizio. Google ha commentato che questa funzione arriverà prima sul Pixel e poi sarà estesa ai dispositivi di altri produttori.

Un’API per impostare lingue diverse in ogni applicazione

Un’altra delle funzioni più importanti e utili è la seguente: una nuova API che consentirà agli sviluppatori di stabilire linguaggi diversi in ogni applicazione. Pertanto, se sei multilingue, puoi impostare una lingua principale per Android e quindi specificarne una diversa in ciascuna applicazione. Non male, vero?

Nuovo sistema di raccolta foto

Questa nuova funzionalità è legata alla privacy, in quanto si tratta di un nuovo sistema di selezione delle foto che consente controlli della privacy più granulari. In effetti, sarà simile al selettore di foto che consente di condividerle con qualcun altro. Pertanto, sarai in grado di selezionare foto e video sul tuo telefono, che consentirà a un’applicazione di accedere solo a quelle foto e video.

Quello che Google spera di ottenere con Android 13

Google prevede di raggiungere la completa stabilità sulla sua piattaforma con Android 13 a giugno 2022. Tempo che dovrebbe concedere agli sviluppatori diverse settimane per testare prima che esca la versione finale.

Quando sarà disponibile Android 13? Sappiamo che i nuovi miglioramenti sembrano entusiasmanti, ma è improbabile che la versione finale sarà disponibile prima della fine dell’estate/autunno 2022 per tutti gli Android 13. Ciò che i consumatori potranno provare prima del previsto è la versione beta di Android 13, che potrebbe essere disponibile a fine marzo o inizio aprile.