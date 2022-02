Qualche giorno fa, vi abbiamo parlato di una novità di Facebook molto attesa, i Reels. Ebbene sì, i mini video in stile TikTok sono sbarcati anche su questo social. Come si fanno? Scopriamolo insieme!

Con il passare degli anni, Facebook si è riempito di funzioni di ogni tipo. Si è arrivati al punto in cui trovare qualcosa all’interno dell’app non è sempre così facile e intuitivo. Ora che sono arrivati anche i Reels, la cosa non migliora. Se anche voi, come tanti, avete difficoltà a capire come funzionano i nuovi Reels e come si fanno, nessun problema! In questo articolo, andiamo a spiegarvi tutto nel dettaglio.

Facebook: come registrare un Reel e come pubblicarlo

Vi è venuta voglia di provare a fare un Reel su Facebook? Siete nel posto giusto. Qui di seguito trovate tutti i passaggi da seguire per utilizzare la novità appieno:

Aprite l’app di Facebook; Se non l’avete già fatto, effettuate l’accesso al vostro account; Selezionate il nuovo tab “Reel” nella parte alta del feed (vicino al tab “Storie”); Fate tap sull’icona con la dicitura “Crea Reel”.

Vi troverete davanti ad una sezione dedicata interamente alla registrazione del video e alla sua personalizzazione. In particolare sarà possibile modificare:

Durata (da un minimo di 15 secondi ad un massimo di 60), un audio (se lo si vuole aggiungere);

Velocità;

Effetti;

Timer;

Green screen.

Ricordiamo che, oltre a registrare un video sul momento, sarà anche possibile caricare un video pre-registrato dalla galleria fotografica dello smartphone. Tutto ciò da fare, in tal caso, sarà selezionare il video dalla barra in basso.

Dopo aver girato il video, avrete a disposizione una serie di nuovi parametri per personalizzarlo a vostro piacimento. Sarà possibile, ad esempio, aggiungere un testo (cliccando sulla dicitura “Aa”) o fare ritagli di clip tramite l’icona delle forbici. Quando il contenuto sarà di vostro piacimento, procedete cliccando su “Avanti”. Si aprirà un’ultima pagina che vi permetterà di aggiungere una descrizione al vostro Reel (con relativi hashtag) e scegliere le impostazioni della privacy. Impostate le preferenze in base alle vostre esigenze, vi basterà cliccare su “Condividi Reel” e il gioco sarà fatto! Potrete fare tutti i Reels che volete seguendo sempre la stessa procedura!

Ph. credit: about.fb.com