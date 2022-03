Ormai è diventata sempre più una nostra abitudine andare al ristorante e prima di gustare il piatto scelto lo fotografiamo e la pubblichiamo sui nostri social media preferiti. Sebbene la nostra cultura è abituata ad esaltare il cibo come un piacere, ora sembrerebbe che il cibo è diventato non solo un’ossessione per il palato, ma anche per gli occhi.

Un nuovo studio ha preso i 100 cibi più popolari e ha analizzato il loro impatto sui social media come Instagram, TikTok e Google, scoprendo quali sono gli alimenti più popolari in Italia e nel mondo. Inoltre, la fotografa Abigail Cockroft e la scrittrice gastronomica Laura Hadland condividono la loro esperienza nel settore per scoprire i motivi principali per cui siamo ossessionati da certe pietanze, e la scienza che sta dietro al “mangiare con gli occhi“.

Social media, quando il cibo lo mangiamo con gli occhi

Secondo i risultati dello studio ai primi tre posti del podio tra i cibi più popolari troviamo la pizza, il gelato ed il sushi. Non sorprende che sia proprio la pizza ad essere il cibo più fotografato e condiviso sui social, con più di 22 miliardi di visualizzazioni su TikTok, e 59,1 milioni di hashtag su Instagram. Al secondo posto tra i cibi più popolari su internet c’è il gelato, che conta 43,9 milioni di hashtag su Instagram e 28 miliardi di visualizzazioni su TikTok.

Infine, il sushi occupa il terzo posto in classifica, con circa 7,5 miliardi di visualizzazioni su TikTok e 32,1 milioni di hashtag su Instagram. Al contrario anche se sono comunque delle prelibatezze e un gran piacere per il palato, non tutti i cibi hanno un’importante popolarità sui social media. L’agnello è il cibo meno cliccato sui social e su Google, con 558 mila hashtags su Instagram e 54 milioni di visualizzazioni su TikTok. Al secondo e al terzo posto tra i cibi meno popolari sui social si classificano il pollo grigliato, 1,1 milioni di hashtag su Instagram e 116 milioni di visualizzazioni su TikTok e la salsa di mele, 290 mila hashtag su Instagram e 815 milioni di visualizzazioni su TikTok.

Inoltre lo studio ha fatto una previsione riguardo i cibi che saranno più popolari nel 2025, mostrando quali saranno gli alimenti che saranno i più ricercati tra tre anni sui motori di ricerca e social media. Gli esperti come la fotografa gastronomica Abigail Cockroft ha dichiarato che al giorno d’oggi sembriamo tutti ossessionati da questa nuova tendenza a fotografare pietanze succulente e a postarle su internet.

Fotografare il cibo soddisfa il nostro desiderio

Per anni siamo stati esposti a immagini di cibo nelle nostre routine quotidiane, presenti sul menù di ristoranti, libri di cucina, pubblicità e molto altro. Tuttavia nulla ha mai avuto su di noi lo stesso impatto che ha avuto il fenomeno #foodporn sui social. Adesso siamo esposti ad immagini sempre nuove e stimolanti, e a fotografie scattate da diverse angolazioni, e con diversi soggetti e focus.

Con l’avvento di internet tutti i maggiori food blogger di tutto il mondo hanno cominciato a pubblicare i loro scatti senza restrizioni e questo approccio ha cambiato il modo di fotografare il cibo. All’improvviso questo tipo di scatti è diventato sempre più popolare e richiesto, poiché mostrava un modo meno formale e più ‘social’ di presentare online cibi e bevande, alludendo al fatto che tutti possono cucinare e godere del cibo. Guardare immagini di cibo ci rende soddisfatti, o almeno fino ad un certo punto. Una volta visto il cibo e assaggiato, non è necessario finirlo. A quel punto siamo già soddisfatti, poiché il nostro cervello ha elaborato il desiderio.

Tuttavia se è vero che guardare foto dei nostri cibi preferiti sui social può essere un’esperienza accattivante, dobbiamo capire però che se siamo esposti a immagini digitali per molto tempo attraverso computer e smartphone, questo può avere delle conseguenze negative sulla nostra salute visiva. Il consiglio sarebbe quello di cercare un equilibrio tra il mondo reale a quello virtuale.

Foto di Coffee Bean da Pixabay