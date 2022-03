Vi è mai capitato di dover inviare screen di lunghe chat a qualcuno? Se sì, allora saprete benissimo quanto può essere fastidioso dover fare una marea di screenshot per catturare l’intera conversazione. Non solo, anche coloro che li ricevono perdono facilmente il filo del discorso a causa dei troppi contenuti. In parole povere, una seccatura per tutti. Come rimediare a tutto ciò? Mettere KO gli screen delle chat? Ovviamente no! Esiste una soluzione decisamente più interessante.

Ebbene sì, è possibile mettere fine alla sofferenza di inviare lunghe chat tramite dozzine di screenshot. Grazie ad una serie di app, disponibili sia per dispositivi Android che per dispositivi iOS, è possibile racchiudere intere chat in un unico screenshot da inviare a chiunque vogliate. Come si fa? Scopriamolo insieme.

Chat: catturare intere conversazioni in un unico screenshot

Sono diverse le app che permettono di ottenere un unico screenshot di lunghe conversazioni. Qui di seguito, andiamo ad elencarvi due proposte, una per dispositivi Android e una per dispositivi iOS.

Android

Una delle app più gettonate per dispositivi Android che permettono di effettuare screenshot di intere chat è LongScreenshot. Utilizzarla è molto semplice:

Scaricare l’app da Google Play; Aprire l’app e accettare i termini di utilizzo; Cliccare sul pulsante “+” in basso a destra dello schermo; Saltare il messaggio che avvisa dell’inizio della registrazione; Entrare nella chat che si vuole catturare; Premere il pulsante “Play”; Far scorrere lo schermo fino al punto in cui si vuole catturare la conversazione; Cliccare su “Stop”.

Fatto ciò, la registrazione comparirà come screenshot fotografico all’interno della galleria foto.

iOS

Per dispositivi iOS, l’app che permette di catturare screenshot di intere chat è PicSew. Anche in questo caso, l’utilizzo è semplice ed intuitivo. Scaricata, infatti, basta seguire la procedura guidata per ottenere screenshot fotografici di chat anche molto lunghe. L’app è ricca di funzioni, alcune a pagamento, che possono rivelarsi molto utili nell’utilizzo di tutti i giorni.