Disney si prepara a scommettere sul metaverso e ha già iniziato a muovere i primi passi. Mike White sarà responsabile del dipartimento interamente dedicato al mondo virtuale. Disney, infatti, non vuole essere esclusa dalla moda digitale e si prepara ad andare avanti con una forte scommessa per assicurarsi la sua presenza nel metaverso.

Mike White si dimetterà dalla carica di vicepresidente delle esperienze e delle piattaforme dei consumatori e si prepara ad assumere il ruolo di vicepresidente senior dell’esperienza del consumatore e dello storytelling di prossima generazione. Sotto la sua competenza sarà un dipartimento interamente dedicato al mondo virtuale. “Per quasi 100 anni, la nostra azienda ha definito e ridefinito l’intrattenimento, sfruttando la tecnologia per dare vita alle storie in modi più profondi e di maggiore impatto“, ha affermato Bob Chapek, CEO di Disney. “Oggi abbiamo l’opportunità di collegare questi universi e creare un paradigma completamente nuovo per il modo in cui il pubblico sperimenta e interagisce con le nostre storie. È il cosiddetto metaverso, che credo sia la prossima grande frontiera della narrazione“, ha aggiunto.

Oltre a definire come i consumatori sperimenteranno l’arrivo della Disney nel metaverso, Mike White dovrà “creare rapidamente una struttura” e implementare “processi per assegnare priorità e allocare risorse, esplorare partnership e facilitare la condivisione delle conoscenze“. Fondamentalmente, l’obiettivo è anche quello di esplorare il metaverso per migliorare l’esperienza del visitatore all’interno dei parchi a tema.

A gennaio, Chapek ha ribadito in una dichiarazione ai dipendenti che l’innovazione tecnologica era uno dei pilastri su cui la Disney avrebbe costruito il suo successo futuro. “Siamo stati i più grandi narratori innovativi del mondo. Questo dovrebbe continuare con l’evoluzione della tecnologia“.